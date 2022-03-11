Vận son từ ngày 12/3/2022, những con giáp sau 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, xòe tay đếm tiền, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 11/03/2022 13:20

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp dưới đây "gánh vàng gánh bạc" về nhà, xòe tay đếm tiền, tình duyên đỏ thắm từ ngày 12/3/2022.

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này sẽ nhận được nhiều điềm lành từ ngày 12/3/2022. Bạn sẽ nhận đại phúc, đại hỷ. Bạn làm ăn gặp thời, gặp thế nên tiền chảy về túi như nước. Với những người làm công ăn lương, bạn có thể cũng thăng quan tiến chức, tài lộc hưng vượng, vạn sự như ý.

Ngoài ra, các mối quan hệ trong gia đình con giáp gắn kết bền chặt, bạn tìm thấy sự sẻ chia, an ủi từ những người thân yêu trước những khó khăn trong cuộc sống. Bạn cũng nhận được nhiều lời khuyên quý giá, nhất là trong công việc. 

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Người tuổi Dần sẽ nhận được nhiều điềm lành từ ngày 12/3/2022 - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ có nhiều khởi sắc trong công việc. Đồng thời, bạn thường được quý nhân giúp đỡ, có thể chuyển bại thành thắng. Nhất là trong công việc, mọi việc của bạn sẽ trở nên rất thuận lợi, cảm thấy dễ dàng và hiệu quả cao hơn. 

Bên cạnh đó, bạn có thể gây ấn tượng với người khác ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên. Người độc thân có cơ hội tìm được người phù hợp với mình. Đồng thời, bạn nên cởi mở hơn trong việc giao tiếp, không nên tiếp tục sống trong thế giới của riêng mình. Bạn hãy thử mở lòng ra để đón nhận sự quan tâm của người khác

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Người tuổi Ngọ sẽ có nhiều khởi sắc trong công việc trong thời gian tới - Ảnh: Internet

Tuổi Tuất

Cuộc sống của người tuổi Tuất sẽ tràn ngập sự thỏa mãn, sung túc về của cải, vật chất và hy vọng. Tài vận tăng lên gấp bội, vận may không chỉ tăng vọt mà vận khí cũng ập đến. Công việc, kinh doanh có nhiều tiến triển, đồng thời cũng sẽ giàu sang phú quý, sống vui vẻ, khỏe mạnh, vận khí hanh thông, có nhiều cơ hội kiếm tiền.

Về mặt tình cảm, sự chân thành và chủ động bày tỏ tình cảm trong lòng giúp người độc thân nhanh chóng chinh phục được trái tim của nửa kia. 

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Cuộc sống của người tuổi Tuất sẽ tràn ngập sự thỏa mãn, sung túc về của cải, vật chất - Ảnh: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 5 ngày tới đây (12/3-16/3), Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', những con giáp sau tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 5 ngày tới đây (12/3-16/3), Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', những con giáp sau tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tử vi 12 con giáp cho hay, 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba trong 5 ngày nữa.

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