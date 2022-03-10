Kể từ ngày 11/3/2022, những con giáp sau sẽ 'lội ngược dòng': Tài vận lên hương, 'vét sạch' may mắn của người khác

Tâm linh - Tử vi 10/03/2022 12:50

Tử vi 12 con giáp cho hay, bắt đầu từ ngày 24/11, 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ sẽ "lội ngược dòng": Tài vận lên hương, "vét sạch" may mắn của người khác từ ngày 11/3/2022.

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này sẽ gặp được nhiều may mắn, vận may lội ngược dòng giúp bạn có cơ hội thay đổi tình hình hiện tại, vượt qua khó khăn đã kéo dài trong thời gian qua. Từ đó tạo được bước tiến để phát triển về sau, cuộc sống ngày càng sung túc hơn. Đồng thời, bạn có đường cầu tài cầu lộc cũng hanh thông thuận lợi, cả đời chẳng lúc nào phải lo lắng về chuyện cơm ăn áo mặc.

Tuy nhiên, về chuyện tình cảm, nếu các bạn vẫn đang độc thân thì sẽ có thể dũng cảm bày tỏ tình cảm và không nên giấu kín cảm xúc của mình như thế. Những cặp đôi yêu nhau thường sẽ giữ chút khoảng cách nên bạn cần nhận được nhiều sự quan tâm, chiều chuộng hơn từ nửa kia.

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Người tuổi Dần có đường cầu tài cầu lộc cũng hanh thông thuận lợi - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Từ ngày 11/3/2022, người tuổi Ngọ sẽ tràn ngập niềm vui, tốt đẹp hơn những năm trước rất nhiều. Cơ hội sẽ ập đến, muốn né tránh cũng không được. Công việc thuận buồm xuôi gió, tuy nhiên bạn cũng cần cân bằng về mặt cảm xúc. 

Về vận trình tình cảm, đặc biệt đối với phụ nữ, không những có khả năng xây dựng sự nghiệp viên mãn mà còn được tận hưởng hôn nhân hạnh phúc. Trong thời gian tới đây, bạn sẽ gặp được nhiều hỷ sự, giúp tinh thần thoải mái và tìm được giá trị cuộc sống đích thực.

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Công việc của người tuổi Ngọ thuận buồm xuôi gió trong thời gian tới - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu chăm chỉ, chịu khó lại biết cách quản lý tiền bạc nên sớm muộn cũng có của ăn, của để. Không những thế, nhờ tính cách chan hòa, dễ gần, bạn thường được quý nhân giúp đỡ, có thể chuyển bại thành thắng. Nhất là trong công việc, mọi việc của bạn sẽ trở nên rất thuận lợi, cảm thấy dễ dàng và hiệu quả cao hơn.

Chuyện tình yêu của người tuổi Dậu vô cùng thăng hoa. Trải qua vô vàn sóng gió nhưng chẳng điều gì có thể làm chùn bước được bạn là vì bạn luôn có được chỗ dựa tinh thần vững chắc là người bạn đời của mình.

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Người tuổi Dậu thường được quý nhân giúp đỡ, có thể chuyển bại thành thắng - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 7 ngày (11/3-17/3), những con giáp sau sẽ được Thần Tài 'nhắm trúng', tiều tiêu thoải mái, sự nghiệp như 'mọc cánh'

Đúng 7 ngày (11/3-17/3), những con giáp sau sẽ được Thần Tài 'nhắm trúng', tiều tiêu thoải mái, sự nghiệp như 'mọc cánh'

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ được Thần Tài "nhắm trúng", tiều tiêu thoải mái, sự nghiệp như "mọc cánh" trong 7 ngày nữa.

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