Đúng 2 tuần tới, rũ sạch tai ương, những con giáp sau được sếp thưởng Tết 'kếch xù', một tay gom hết tiền tài trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 09/03/2022 18:50

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ được sếp thưởng Tết "kếch xù", một tay gom hết tiền tài trong thiên hạ trong 2 tuần.

Tuổi Dần 

Tài lộc của con giáp may mắn này tương đối hanh thông, mọi việc liên quan đến tiền bạc diễn ra thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt từ thời gian này trở đi, bạn sẽ gặp được quý nhân, ngoài ra đối với những người làm ăn kinh doanh lại càng may mắn hơn, đầu tư đến đâu sinh lời đến đó. Đồng thời, bạn sẽ có một khoản tiền thưởng Tết kếch xù khiến nhiều người ngưỡng mộ. 

Bên cạnh đó, bạn sẽ thăng hoa về tình cảm, đặc biệt vận đào hoa trong tuần này dồi dào không ngừng, có người đang thầm thương trộm nhớ. Đặc biệt, đối với những người đang tìm kiếm ý trung nhân, sau bao nỗ lực sẽ có được hạnh phúc cho riêng mình.

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Người tuổi Dần sẽ có một khoản tiền thưởng Tết kếch xù khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ có cát tinh chiếu mệnh, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió bất ngờ. Đặc biệt từ thời gian này trở đi, bạn sẽ gặp được quý nhân, ngoài ra đối với những người làm ăn kinh doanh lại càng may mắn hơn, đầu tư đến đâu sinh lời đến đó. Đây cũng sẽ là giai đoạn thăng hoa, bạn sẽ từ biệt đói nghèo và mở ra một thời đại thịnh vượng hơn. 

Về vận trình tình cảm, người độc thân sẽ thoát kiếp một mình trong 2 tuần tới. Đối với những cặp đôi, đây là thời điểm lý tưởng để bạn và người ấy lên kế hoạch hẹn hò.

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Người tuổi Ngọ sẽ có cát tinh chiếu mệnh, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió bất ngờ - Ảnh: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ sẽ đón nhận những tin vui về sự nghiệp. Cơ hội tốt liên tiếp kéo đến, chỉ cần biết nắm bắt thì chắc chắn sẽ tạo nên thành công lớn. Bên cạnh đó, các mối quan hệ của bạn cũng chuyển biến khả quan, đồng nghiệp hòa hợp, tương trợ, đồng thời còn tìm kiếm được đối tác kinh doanh giàu tiềm năng đem lại những dự án nhiều lợi nhuận.

Con giáp này có sao Thái Âm chiếu mệnh trong tuần này nên nhân duyên khởi vượng, đời sống cá nhân có nhiều tin vui ở phương diện tình cảm. Mối quan hệ lứa đôi có nhiều cảm xúc ngọt ngào, cả hai đều biết cách dung hòa mọi thứ, hạn chế tối đa những khúc mắc có thể xảy ra và cũng luôn là nguồn động lực lớn của đối phương.

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Người tuổi Tỵ sẽ đón nhận những tin vui về sự nghiệp trong 2 tuần tới - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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