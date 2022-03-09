Bắt đầu từ ngày 10/3/2022, ngã trúng hố vàng, những con giáp sau như 'cá chép vượt vũ môn', giàu sang phú quý, sớm đổi nhà đổi xe

Tâm linh - Tử vi 09/03/2022 13:20

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây như "cá chép vượt vũ môn", giàu sang phú quý, sớm đổi nhà đổi xe từ ngày 10/3/2022.

Tuổi Thìn

Sự nghiệp của con giáp may mắn ngày càng thăng tiến, tiền của vật chất đong đầy và rủng rỉnh đầy túi. Đồng thời, bạn luôn có tính cách khá mạnh mẽ và cứng rắn, dù ở tình huống nào bạn cũng luôn giữ bình tĩnh và giải quyết vấn đề theo cách tốt nhất.

Bên cạnh đó, sự may mắn của bạn khiến cuộc sống tràn ngập sắc hồng, sống trong giàu sang, phú quý. Người làm công ăn lương được lãnh đạo đánh giá tốt. Thành tích gặt hái được sẽ đem lại cho bạn một khoản thưởng khá đáng mừng. Với người làm ăn kinh doanh, mọi việc vẫn tiến triển đều đều trên đà tăng trưởng. Bạn có thể dần thử nghiệm những hướng đi mới của mình.

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Người tuổi Thìn ngày càng thăng tiến, tiền của vật chất đong đầy và rủng rỉnh đầy túi trong thời gian tới - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ gặp rất nhiều vận may liên quan đến tiền bạc từ ngày 10/3/2022. Cuộc sống của bạn sẽ tràn ngập sự thỏa mãn, sung túc về của cải, vật chất và hy vọng. Tài vận tăng lên gấp bội, vận may không chỉ tăng vọt mà vận khí cũng ập đến. Công việc, kinh doanh có nhiều tiến triển, đồng thời cũng sẽ giàu sang phú quý, sống vui vẻ, khỏe mạnh, vận khí hanh thông.

Chuyện tình yêu lứa đôi của bạn đang dần tốt đẹp trở lại. Bạn với nửa kia có sự thẳng thắn chia sẻ với nhau về những điều mình suy nghĩ, nhờ đó mà khoảng cách hai người dần được rút ngắn. Người độc thân dễ nhạy cảm và để vết thương lòng trong quá khứ cản bước trên con đường đi tìm tình yêu mới.

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Người tuổi Ngọ sẽ gặp rất nhiều vận may liên quan đến tiền bạc từ ngày 10/3/2022 - Ảnh: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tuất trở nên khởi sắc hơn trong thời gian tới. Đặc biệt, đường công danh, sự nghiệp có điềm báo thăng tiến bất ngờ, bạn bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi, có khả năng còn được tăng lương. Quý nhân của bạn ở thời điểm này có thể là nam mệnh có tầm ảnh hưởng. Dưới sự che chở của đối phương, bạn được giới thiệu cho những cơ hội quý báu và không còn lo sợ trước những chông gai nữa.

Không chỉ may mắn trong công việc, tài lộc mà bạn còn vô cùng đào hoa trong tình duyên. Với những con giáp độc thân sẽ có cơ hội tìm thấy một nửa của mình. Còn với những ai đã lập gia đình hoặc có đôi có cặp thì cuộc sống cũng thêm phần gắn bó, hạnh phúc.

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Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tuất trở nên khởi sắc hơn trong thời gian tới - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Đúng 7 ngày tới (10/3-16/3), Thần May Mắn mỉm cười rạng rỡ, những con giáp sau như 'ngựa phi nước đại', rinh tài lộc về nhà, tình duyên viên mãn

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Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây như "ngựa phi nước đại", rinh tài lộc về nhà, tình duyên viên mãn trong 7 ngày tới.

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