Đúng 7 ngày tới (10/3-16/3), Thần May Mắn mỉm cười rạng rỡ, những con giáp sau như 'ngựa phi nước đại', rinh tài lộc về nhà, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 09/03/2022 07:00

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây như "ngựa phi nước đại", rinh tài lộc về nhà, tình duyên viên mãn trong 7 ngày tới.

Tuổi Thìn

Trong 7 ngày tới đây, con giáp may mắn này có quý nhân tương trợ, sự nghiệp của con giáp này khởi sắc mạnh mẽ và tạo được nhiều đột phá mới, vì thế mà tài vận cũng vô cùng dồi dào, tiền bạc "khắp nơi" thu nhau chảy về túi ào ào. Đồng thời, nhờ làm việc chăm chỉ, có trách nhiệm, Kim Ngưu được cấp trên ghi nhận, có thêm cơ hội phát triển khả năng.

Cuộc sống tình cảm tuổi Thìn tháng này có nhiều gam mầu sặc sỡ, nhưng bạn có nguy cơ bị kéo vào những chuyện tình ngoài hôn nhân. Người đã có quan hệ lâu bền cần cẩn thận, không để mình đi quá xa khi vui đùa. Hậu quả mà bạn phải gánh chịu sẽ rất nặng nề, vì vậy phòng bệnh hơn chữa bệnh. Người độc thân sẽ có một tháng đầy hứa hẹn.

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Người tuổi Thìn có quý nhân tương trợ, sự nghiệp của con giáp này khởi sắc mạnh mẽ trong 7 ngày tới - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ chuyển biến theo hướng tích cực trong 7 ngày tới. Với người làm ăn kinh doanh, mọi việc vẫn tiến triển đều đều trên đà tăng trưởng. Người đi theo lĩnh vực đầu tư muốn thu lời thì cần xem xét tình hình thực tế cẩn thận, không nên mạo hiểm hoặc nghe theo lời của người khác quá dễ dàng. Đây là khoảng thời gian "hiếm có khó tìm" để người tuổi Ngọ phát triển và "nâng cấp" túi tiền của mình hơn trước.

Về vận trình tình cảm. tình yêu của con giáp này cũng sẽ nở hoa trong giai đoạn này. Đặc biệt, những người độc thân sẽ gặp được một người vô cùng tâm đầu ý hợp. Tuy nhiên, bạn hãy để mọi chuyện diễn ra một cách từ tốn, chậm rãi chứ đừng vội vã thì sẽ chóng tan.

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Vận trình sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ chuyển biến theo hướng tích cực trong 7 ngày tới - Ảnh: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ đón nhận rất nhiều bất ngờ liên quan đến tài chính. Những cơ hội kiếm tiền mở ra mang đến cho bạn một túi tiền dày lên trông thấy. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ được cấp trên trọng dụng, tin tưởng, giao cho nhiều nhiệm vụ lớn, từ đó có thể thể hiện được khả năng của mình cho mọi người xung quanh thấy. Nhìn chung, bạn sẽ gặt hái được rất nhiều thành công về sự nghiệp lẫn tiền bạc.

Bên cạnh đó, tình yêu cũng sẽ gõ cửa nhà người tuổi Tuất Người độc thân hãy chuẩn bị đón nhận tình yêu của đời mình, còn người đã có đôi sẽ tính đến chuyện đưa mối quan hệ lên một cấp độ mới.

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Người tuổi Tuất sẽ đón nhận rất nhiều bất ngờ liên quan đến tài chính - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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