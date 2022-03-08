Vận mệnh xoay vần, kể từ ngày 9/3/2022, những con giáp sau như 'chuột sa chĩnh gạo', tiền bạc thoải mái tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 08/03/2022 07:00

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây tài lộc sẽ như 'chuột sa chĩnh gạo', tiền bạc thoải mái tiêu xài từ ngày 9/3/2022.

Tuổi Sửu

Vận trình tài lộc của con giáp may mắn này khởi sắc hơn hẳn từ ngày 9/3/2022. Bạn luôn cố gắng làm việc lại được quý nhân hỗ trợ nên con đường kiếm tiền, làm giàu trôi chảy bất ngờ. Kết quả bạn gặt hái được ắt khiến mọi người ngưỡng mộ. Với người làm công ăn lương, công việc suôn sẻ cũng kéo theo tài lộc phát triển. Chỉ cần bạn tập trung làm tốt công việc chính, đầu tư thời gian và công sức, nỗ lực không ngừng thì tiền tiêu dư dả, chẳng cần phải ôm đồm quá nhiều việc tay trái.

 

Ngoài ra, với người làm kinh doanh, đầu tư, bản mệnh có thêm nhiều mối làm ăn khả quan. Các hợp đồng được ký kết thuận lợi hơn, giúp bạn đem về nhiều khoản lợi nhuận cho doanh nghiệp cũng như bản thân.

 

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Vận trình tài lộc của người tuổi Sửu khởi sắc hơn hẳn từ ngày 9/3/2022 - Ảnh: Internet

Tuổi Thìn

Công việc của tuổi Thìn cũng có phần khởi sắc, mọi việc đi theo đúng quỹ đạo. Bạn có được những suy nghĩ tích cực về tiền bạc nên tinh thần làm việc vô cùng sảng khoái. Điều này cũng giúp bạn đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo hay ho, biết đâu đó đây là cơ hội tốt để bạn tìm kiếm sự thăng tiến trong công việc.

 

Tuy nhiên, dù kiếm được nhiều tiền, nhưng bản mệnh nên kiểm soát tình hình tài chính của bản thân, tuyệt đối không hoang phí hay tiêu pha vào những việc vô bổ sẽ làm mất đi tài lộc của mình.

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Công việc của tuổi Thìn cũng có phần khởi sắc, mọi việc đi theo đúng quỹ đạo - Ảnh: Internet

Tuổi Hợi

Được quý nhân phù trợ, công việc của người tuổi Hợi diễn ra suôn sẻ, nhiều ý tưởng mới xuất hiện giúp bạnghi điểm với cấp trên, nắm chắc cơ hội thăng tiến. Nếu biết tận dụng cơ hội, tuổi Mùi chắc chắn sẽ đạt được nhiều bước tiến đáng kể trong thời gian tới.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân có số đào hoa khi được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Do đó, bạn nên chủ động trò chuyện, giữ quan hệ với đối phương. Tuy nhiên, nếu là người đã có đôi, tốt hơn hết là bạn nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, tránh hành động theo cảm tính.

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Được quý nhân phù trợ, công việc của người tuổi Hợi diễn ra suôn sẻ trong thời gian tới - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 5 ngày tới (9/3-13/3), hóa giải vận xui, những con giáp sau 'ngã trúng hố vàng', đỏ cả tình lẫn tiền, tình duyên đỏ chót

Tử vi 5 ngày tới (9/3-13/3), hóa giải vận xui, những con giáp sau 'ngã trúng hố vàng', đỏ cả tình lẫn tiền, tình duyên đỏ chót

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