Tử vi 5 ngày tới (9/3-13/3), hóa giải vận xui, những con giáp sau 'ngã trúng hố vàng', đỏ cả tình lẫn tiền, tình duyên đỏ chót

Phương diện tình cảm cũng có nhiều khởi sắc khi người độc thân nhận được nhiều sự chú ý của bạn bè khác giới. Bạn chỉ cần bạn chủ động nắm bắt cơ hội thì không khó để gặp được người phù hợp. Nếu đã có đôi có cặp, bạn nên tạo niềm vui bất ngờ cho người ấy để thêm phần gắn kết.

Trong khoảng thời gian này, con giáp may mắn này được tam hội nâng đỡ nên dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ hài hòa. Phương diện sự nghiệp và tài lộc cũng có lợi cho việc xây dựng các mối quan hệ xã giao, hợp tác, dễ được nhiều người yêu mến. Ngoài ra, bạn luôn biết cách cư xử đúng mực, khéo léo khi ra ngoài nên gây được thiện cảm, được quan tâm giúp đỡ trong nhiều việc.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có đường tài lộc rủng rỉnh, dù làm gì cũng có thể đạt được lợi nhuận và gặp vận may giúp bản mệnh phát tài nhanh chóng. Bên cạnh đó, bạn sẽ thấy nhiều cơ hội tài chính mở ra trước mắt mình, và điều duy nhất bạn cần làm là thu thập thông tin, tận dụng những nguồn tài nguyên sẵn có của mình và chớp lấy thời cơ hái ra tiền.

Về vận trình tình cảm, bạn cũng sẽ gặp được quý nhân, con đường xây dựng cuộc sống viên mãn trong tương lai đang đến gần. Bạn và "nửa kia" có thể tiến thêm một bước nữa trong mối quan hệ tình cảm. Những dấu hiệu ấy cho thấy một tương lai tốt đẹp và hạnh phúc.

Người tuổi Dần có đường tài lộc rủng rỉnh trong 5 ngày tới - Ảnh: Internet

Tuổi Hợi

Do có cát tinh chiếu mệnh và không ngừng cố gắng, nỗ lực của chính bản thân, người tuổi Hợi sẽ nhận được sự tin tưởng của cấp trên dù làm ở lĩnh vực nào đi nữa. Vì thế, khi được giao những nhiệm vụ quan trọng, bạn hãy sẵn sàng nhận trách nhiệm và coi đó là bậc thang giúp mình dần thăng tiến. Người làm công ăn lương được thưởng nóng, trong khi đó, người làm ăn kinh doanh nhận được lợi nhuận từ những mối đầu tư trước đó.

Tình cảm của các cặp đôi đang yêu ngày chín muồi, chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ của hai bên gia đình. Người độc thân sẽ có vận đào hoa khá tốt, dễ gặp được người ưng ý, nhưng cần phải chủ động tạo ra cơ hội cho mình. Do đó, bạn nên biết nắm bắt cơ hội làm quen và giao lưu nhiều hơn để tìm được "người trong mộng" mà bạn hằng ao ước.

Người tuổi Hợi sẽ nhận được sự tin tưởng của cấp trên dù làm ở lĩnh vực nào đi nữa - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.