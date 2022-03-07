Thần Tài và quý nhân chiếu cố, đúng 49 ngày tới, những con giáp sau 'chạm đỉnh' công danh, làm ăn thuận lợi, tiền đổ về túi ồ ạt

Tâm linh - Tử vi 07/03/2022 15:40

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ "chạm đỉnh" công danh, làm ăn thuận lợi, tiền đổ về túi ồ ạt trong 49 ngày tới.

Tuổi Tý

Con giáp may mắn này như "cá gặp nước", chạm đỉnh công danh, tiền vô túi nhiều không xuể. Đồng thời, vận may của bạn bùng nổ, sự nghiệp phất lên, tình yêu đích thực đến cửa, mọi việc suôn sẻ. Bạn cũng có thể thu được nhiều lợi về sự nghiệp, đào hoa vượng phát, phúc khí thường xuyên tai qua nạn khỏi, có thể nói là vô cùng may mắn.

Không chỉ may mắn trong công việc, tài lộc mà người tuổi Tý còn vô cùng đào hoa trong tình duyên. Với những con giáp độc thân sẽ có cơ hội tìm thấy một nửa của mình. Còn với những ai đã lập gia đình hoặc có đôi có cặp thì cuộc sống cũng thêm phần gắn bó, hạnh phúc.

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Người tuổi Tý như sẽ chạm đỉnh công danh, tiền vô túi nhiều không xuể trong 49 ngày tới - Ảnh: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ gặt hái được những lợi nhuận không ngờ tới. Tiền bạc không ngừng đổ về nhà. Con giáp này làm ăn thuận lợi, khách hàng nườm nượp tới mà các đơn hàng cũng về tới tấp, bận rộn không ngơi tay. Đây là thời điểm mà bạn sẽ thu được thành quả sau quãng thời gian cố gắng rất dài vừa qua, và thành quả này hoàn toàn xứng đáng với những gì bản mệnh đã bỏ ra.

Với người làm ăn, các mối quan hệ xã giao cũng phát triển hài hòa, góp phần giúp việc hợp tác làm ăn thêm thuận lợi. Bạn cũng mạnh dạn hơn trong việc mở rộng mối quan hệ, tìm kiếm nhiều đối tác và khách hàng tiềm năng, đem về nguồn tiền dư dả và ổn định.

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Người tuổi Thìn sẽ gặt hái được những lợi nhuận không ngờ tới - Ảnh: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất được cả Thần Tài và quý nhân chiếu cố, nhiều tin vui đến nhà trong 49 ngày tới. Những người làm công ăn lương cũng được cấp trên tin tưởng, có cơ hội tăng lương, thăng chức. Trong khi đó, những người làm kinh doanh cũng tìm được hướng đi mới giúp tăng thêm lợi nhuận, tránh được thất thoát tiền bạc.

Chuyện tình cảm hứa hẹn cũng có thêm nhiều tín hiệu khả quan nếu người độc thân tích cực tham gia các hoạt động tập thể, mở rộng mối quan hệ của mình. Khi bạn quen biết nhiều người hơn, bạn cũng sẽ trở nên tự tin hơn, tăng cơ hội làm quen và tìm được người phù hợp.

 

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Người tuổi Tuất được cả Thần Tài và quý nhân chiếu cố, nhiều tin vui đến nhà trong 49 ngày tới - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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