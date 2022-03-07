Cận kề ngày 8/3, mở cửa đón Thần Tài, những con giáp sau ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, sự nghiệp hanh thông, ôm trọn tiền bạc trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 07/03/2022 11:20

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ mở cửa đón Thần Tài, sự nghiệp hanh thông, ôm trọn tiền bạc trong thiên hạ trước ngày 8/3.

Tuổi Dần

Trước ngày 8/3, con giáp may mắn này sẽ gặp được rất nhiều may mắn trên phương diện công danh sự nghiệp lẫn tài lộc. Với người làm ăn kinh doanh, mọi việc vẫn tiến triển đều đều trên đà tăng trưởng. Bạn có thể dần thử nghiệm những hướng đi mới của mình. Người đi theo lĩnh vực đầu tư muốn thu lời thì cần xem xét tình hình thực tế cẩn thận, không nên mạo hiểm hoặc nghe theo lời của người khác quá dễ dàng.

Bên cạnh đó, bạn có thể "nâng cấp" và mở rộng các mối quan hệ xã giao, tạo thêm cơ hội gặp gỡ người giàu kinh nghiệm sẽ chỉ điểm cho bạn những hướng đi chính xác trong tương lai. Khi được trao cho những nhiệm vụ, dù là lớn hay nhỏ bạn cũng hãy chủ động nắm bắt, bởi nó sẽ giúp cho bạn giữ vững được vị trí hiện tại.

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Người tuổi Dần sẽ gặp được rất nhiều may mắn trên phương diện công danh sự nghiệp lẫn tài lộc - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Thần Tài xuất hiện trao cho người tuổi Ngọ thêm sự tự tin để phát huy năng lực của mình. Bạn cũng luôn biết được thế mạnh của mình ở đâu nên không để lỡ mất cơ hội. Đặc biệt, người làm công ăn lương được thưởng nóng, trong khi đó, người làm ăn kinh doanh nhận được lợi nhuận từ những mối đầu tư trước đó. 

Với các cặp đôi, đối phương đang có ý định dành cho bạn nhiều điều bất ngờ và lãng mạn. Đây sẽ là thời điểm lý tưởng để cả hai có thể "hâm nóng tình cảm" với nhau. Người độc thân cũng sẽ có những rung động ngọt ngào với đối tượng mới quen.

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Thần Tài xuất hiện trao cho người tuổi Ngọ thêm sự tự tin để phát huy năng lực của mình trong thời gian tới - Ảnh: Internet

Tuổi Tỵ

Đường tài lộc của người tuổi Tỵ luôn duy trì ở mức ổn định, nguồn thu chính và phụ vẫn đang trên đà tăng trưởng giúp bạn trang trải cuộc sống mà không lo thiếu hụt. Những kế hoạch hợp tác cũng thu lại được đáng kể lợi nhuận và tha hồ hưởng những thành quả của mình. Đặc biệt, trong khoảng thời gian này chính là khoảng thời gian giúp bạn cân bằng lại cảm xúc của bản thân.

Trên phương diện tình cảm, có sao Thái Âm chiếu mệnh trong tuần này nên nhân duyên khởi vượng. Người độc thân có thể được người quen, bạn bè giới thiệu đối tượng phù hợp.

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Đường tài lộc của người tuổi Tỵ luôn duy trì ở mức ổn định, nguồn thu chính và phụ vẫn đang trên đà tăng trưởng - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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