Trời sinh phú quý từ ngày 9/3/2022, những con giáp sau vàng bạc đầy ắp, đổi xe đổi nhà, sớm thành 'đại gia nhà đất'

Tâm linh - Tử vi 07/03/2022 17:10

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây vàng bạc đầy ắp, đổi xe đổi nhà, sớm thành "đại gia nhà đất" từ ngày 9/3/2022.

Tuổi Thìn

Con giáp may mắn này sẽ gặp rất nhiều vận may liên quan đến tiền bạc từ ngày 9/3/2022. Cuộc sống của bạn sẽ tràn ngập sự thỏa mãn, sung túc về của cải, vật chất và hy vọng. Tài vận tăng lên gấp bội, vận may không chỉ tăng vọt mà vận khí cũng ập đến. Công việc, kinh doanh có nhiều tiến triển, đồng thời cũng sẽ giàu sang phú quý, sống vui vẻ, khỏe mạnh, vận khí hanh thông, mấy tháng tới có hỷ sự thăng quan tiến chức, tài lộc hanh thông, sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền.

Bên cạnh đó, bạn có thể gây ấn tượng với người khác ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên. Người độc thân có cơ hội tìm được người phù hợp với mình. Đồng thời, bạn nên cởi mở hơn trong việc giao tiếp, không nên tiếp tục sống trong thế giới của riêng mình. Bạn hãy thử mở lòng ra để đón nhận sự quan tâm của người khác.

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Người tuổi Thìn sẽ gặp rất nhiều vận may liên quan đến tiền bạc từ ngày 9/3/2022 - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ có những thay đổi đáng kể và đầy bất ngờ trong thời gian tới đây. Cụ thể, nhờ có vận quý nhân giúp đỡ mà bạn làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi. Sự nghiệp của bạn trong thời gian tới cũng sẽ "phất lên như diều gặp gió", khiến mọi người xung quanh vô cùng ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, bạn luôn có quý nhân và được nhiều người yêu mến. Đây cũng là lúc thời vận thịnh vượng nhất của con giáp này.

Chuyện tình yêu lứa đôi của bạn đang dần tốt đẹp trở lại. Bạn với nửa kia có sự thẳng thắn chia sẻ với nhau về những điều mình suy nghĩ, nhờ đó mà khoảng cách hai người dần được rút ngắn. Người độc thân dễ nhạy cảm và để vết thương lòng trong quá khứ cản bước trên con đường đi tìm tình yêu mới.

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Người tuổi Mùi sẽ có những thay đổi đáng kể và đầy bất ngờ trong thời gian tới đây - Ảnh: Internet

Tuổi Tuất

Tài lộc của người tuổi Tuất "chảy ào ào" vào túi, vô cùng vượng phát và tốc độ kiếm tiền ngày càng nhanh. Sự nghiệp của bạn cũng rất ổn định, may mắn bủa vây và có thể thăng chức sớm hơn dự kiến. Đặc biệt, đối với những người làm ăn kinh doanh, bạn sẽ gặp được đối tác tiềm năng, giúp bạn gầy dựng sự nghiệp ổn định và kiếm được khối tài sản đáng mong chờ vào những năm về sau. 

Chuyện tình cảm ngày một thăng hoa khi nửa kia bắt đầu biết quan tâm đến bạn nhiều hơn. Tình cảm của hai bạn lớn dần theo năm tháng. Bạn đã xác định được đây là người mình muốn nắm tay đi tới cuối cuộc đời nên sẽ làm tất cả để bảo vệ hạnh phúc của bản thân.

 

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Tài lộc của người tuổi Tuất 'chảy ào ào' vào túi, vô cùng vượng phát và tốc độ kiếm tiền ngày càng nhanh - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

 

Thần Tài và quý nhân chiếu cố, đúng 49 ngày tới, những con giáp sau 'chạm đỉnh' công danh, làm ăn thuận lợi, tiền đổ về túi ồ ạt

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