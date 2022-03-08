Top 3 con giáp 'nước đẩy thuyền lên', cầu được ước thấy, tiền chảy vào túi 'nhiều như nước' trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 08/03/2022 10:37

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây "nước đẩy thuyền lên", cầu được ước thấy, tiền chảy vào túi "nhiều như nước" trong 7 ngày tới.

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này sẽ gặp được phúc báo, dễ kiếm tiền hơn, cầu được ước thấy trong 7 ngày tới. Ngoài vận thế thuận lợi hơn thì con đường công danh của bạn cũng có phần vượng phát, không bị cản trở. Tất nhiên, may mắn chỉ là bước khởi đầu, bạn thực sự thông minh và thành công khi bạn là những người biết vận dụng may mắn để phát huy tài năng của mình. 

Ngoài ra, con giáp này cũng nhận được khoản tiền bất ngờ, có thể là được ai đó trả nợ hoặc được hưởng hoa hồng, lợi tức, nhờ đó mà các khoản tích lũy tăng lên nhanh chóng. Không chỉ vượng phát ở đường công danh, vận trình tình cảm của con giáp này cũng vô cùng suôn sẻ và thuận lợi.

 

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Người tuổi Dần sẽ gặp được phúc báo, dễ kiếm tiền hơn, cầu được ước thấy trong 7 ngày tới - Ảnh: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân may mắn có được việc làm ăn vô cùng thuận lợi kéo theo tài lộc được cải thiện nhanh chóng, ngày càng dồi dào hơn nữa. Thu nhập của bạn sẽ không ngừng tăng lên, đồng thời bạn lại luôn biết cách quản lý chi tiêu nên có thể duy trì tài khí của mình luôn ổn định. 

Với chuyện tình cảm, bạn luôn đưa "nửa kia" vào một hành trình đầy lãng mạn, tràn ngập tình yêu, tiếng cười. Ngoài ra, bạn hướng tới một mối quan hệ chậm mà chắc, ổn định và điều này vô tình giúp họ thu hút những đối tác chất lượng, có xu hướng chung thủy, mong muốn xây dựng kết nối lâu dài.

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Người tuổi Thân may mắn có được việc làm ăn vô cùng thuận lợi kéo theo tài lộc được cải thiện nhanh chóng - Ảnh: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Dần may mắn được sao Thái Dương chiếu mệnh trong tuần mới nên vận trình chuyển biến theo hướng tích cực. Đường công danh, sự nghiệp có điềm báo thăng tiến bất ngờ, bạn bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi, có khả năng còn được thăng chức, tăng lương.

Trên phương diện tình cảm, có sao Thái Âm chiếu mệnh trong tuần này nên nhân duyên khởi vượng. Người độc thân có thể được người quen, bạn bè giới thiệu đối tượng phù hợp. Nhìn chung các cuộc gặp gỡ diễn ra trong tuần này dù chưa đem đến kết quả rõ ràng nhưng cũng là một trải nghiệm thú vị mà bạn không nên bỏ lỡ.

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Người tuổi Dần may mắn được sao Thái Dương chiếu mệnh trong tuần mới nên vận trình chuyển biến theo hướng tích cực - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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