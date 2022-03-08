Càn khôn xoay chuyển từ ngày 9/3/2022, những con giáp 'số hưởng' sau tiền tài 'lũ lượt kéo về nhà', cuộc sống ngập trong giàu sang, phú quý

Tâm linh - Tử vi 08/03/2022 13:00

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây tài lộc sẽ tiền tài "lũ lượt kéo về nhà", cuộc sống ngập trong giàu sang, phú quý từ ngày 9/3/2022.

Tuổi Dần

Bắt đầu từ ngày 9/3, con giáp may mắn này sẽ có khoảng thời gian "đột phá" trong công việc lẫn tình cảm. Một số người tuổi Dần có thể cân nhắc đổi nhà ở, đổi chỗ làm. Những việc khởi đầu trong tháng này có cơ hội thành công cao. Năng lượng của tháng rất thuận cho những người đang học tập, nghiên cứu. Đây cũng là lúc cần dốc sức theo đuổi những mục tiêu và ước mơ của mình. 

Bên cạnh đó, về vận trình tình cảm, bạn có thể làm chủ được cảm xúc của mình và bạn cũng đã sẵn sàng mở lòng để đón nhận tình yêu mới đối với người độc thân. Đây sẽ là một tuần tình yêu nở rộ trong trái tim bạn. Mối quan hệ này có thể chưa đi sâu nhưng bạn sẽ có những khoảnh khắc khá vui vẻ, hạnh phúc.

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Người tuổi Dần sẽ có khoảng thời gian đột phá trong công việc lẫn tình cảm - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ ngày càng thăng tiến, tiền của vật chất đong đầy và rủng rỉnh đầy túi. Đồng thời, bạn luôn có tính cách khá mạnh mẽ và cứng rắn, dù ở tình huống nào bạn cũng luôn giữ bình tĩnh và giải quyết vấn đề theo cách tốt nhất. Bên cạnh đó, sự may mắn của bạn khiến cuộc sống tràn ngập sắc hồng, sống trong giàu sang, phú quý.

Con giáp này sẽ luôn dễ dàng tìm thấy tình yêu vì bạn không ngại cho bản thân lẫn những người xung quanh một cơ hội. Bạn thích được yêu và luôn mong muốn trải nghiệm tình yêu một cách trọn vẹn nhất, giống như "đãi cát tìm vàng" để lấy được những gì giá trị nhất. Sự ngây thơ, trong trẻo và bản tính lãng mạn giúp người tuổi Ngọ là ứng viên hoàn hảo trong mối quan hệ yêu đương. 

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Sự nghiệp của người tuổi Ngọ ngày càng thăng tiến trong thời gian tới - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Được cát tinh phù trợ, công việc của người tuổi Dậu tiến triển hanh thông, người làm công ăn lương nhận được nhiều lời khen ngợi. Bao nhiêu vất vả, khó khăn đã qua, bây giờ là lúc bạn tận hưởng thành quả của chính mình. Đồng thời, quan lộ và tài lộ của bạn rất thênh thang nên hãy cố gắng hơn nữa để duy trì phong độ này càng lâu càng tốt.

Không chỉ may mắn trong công việc, tài lộc mà người tuổi Tý còn vô cùng đào hoa trong tình duyên. Với những con giáp độc thân sẽ có cơ hội tìm thấy một nửa của mình. Còn với những ai đã lập gia đình hoặc có đôi có cặp thì cuộc sống cũng thêm phần gắn kết và hạnh phúc.

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Được cát tinh phù trợ, công việc của người tuổi Dậu tiến triển hanh thông - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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