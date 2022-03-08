Đúng 2 ngày (9/3-10/3), Thần May Mắn gõ cửa, những con giáp sau được quý nhân nâng đỡ, túi tiền rủng rỉnh, phát tài phát lộc

Tâm linh - Tử vi 08/03/2022 05:00

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây được quý nhân nâng đỡ, túi tiền rủng rỉnh, phát tài phát lộc trong 2 ngày tới.

Tuổi Dần

Vận khí của con giáp may mắn này có những bước chuyển mình đáng kể trong 2 ngày tới, mang lại cho bản mệnh nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu. Người làm công ăn lương cũng có điềm báo vượng phát về đường công danh. Bạn được cấp trên giao cho những trọng trách quan trọng trong công việc. 

Đường tình cảm của bạn ngày càng khởi sắc, người độc thân có cơ hội ra ngoài giao lưu tìm cho mình một nửa yêu thương. Hôm nay là ngày cho tình bạn tiến triển thêm một bậc mới, có thể sẽ làm lành với nhau hoặc liên lạc lại sau một thời gian xa cách khá lâu.

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Người tuổi Dần có những bước chuyển mình đáng kể trong 2 ngày tới - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ gặt hái được không ít thành quả tốt đẹp, bõ công sau bao ngày phấn đấu và chờ đợi. Bên cạnh sự cố gắng, nỗ lực của bản thân bạn cũng không thể không nhắc đến sự hỗ trợ của quý nhân. Các mối quan hệ xã giao hữu hảo khiến bạn luôn có được những sự san sẻ, hỗ trợ kịp thời, tạo ra chất lượng sản phẩm cao hơn trước rất nhiều.

Về vận trình tình cảm, dường như bạn đã bước qua khỏi quá khứ và có những suy nghĩ lạc quan, tích cực hơn về tình yêu. Bạn sẵn sàng gặp gỡ những đối tượng được giới thiệu, hi vọng tìm được người phù hợp với mình.

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Người tuổi Ngọ sẽ gặt hái được không ít thành quả tốt đẹp, bõ công sau bao ngày phấn đấu và chờ đợi - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Vận trình của người tuổi Mùi chuyển biến theo hướng tích cực trong 2 ngày tới. Với người làm ăn kinh doanh, mọi việc vẫn tiến triển đều đều trên đà tăng trưởng. Bạn có thể dần thử nghiệm những hướng đi mới của mình. Người đi theo lĩnh vực đầu tư muốn thu lời thì cần xem xét tình hình thực tế cẩn thận, không nên mạo hiểm hoặc nghe theo lời của người khác quá dễ dàng.

Về tình duyên, mặc dù tháng này đường tình của người tuổi Mùi không có nhiều chuyển biến đáng kể song bạn vẫn giữ và duy trì tốt hòa khí trong mối quan hệ của mình, không có xích mích, mâu thuẫn lớn, không có rạn nứt hay chia cắt quá lâu.

 

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Vận trình của người tuổi Mùi chuyển biến theo hướng tích cực trong 2 ngày tới - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Tử vi 5 ngày tới (9/3-13/3), hóa giải vận xui, những con giáp sau 'ngã trúng hố vàng', đỏ cả tình lẫn tiền, tình duyên đỏ chót

Tử vi 5 ngày tới (9/3-13/3), hóa giải vận xui, những con giáp sau 'ngã trúng hố vàng', đỏ cả tình lẫn tiền, tình duyên đỏ chót

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ "ngã trúng hố vàng", đỏ cả tình lẫn tiền, tình duyên đỏ chót trong 5 ngày tới.

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