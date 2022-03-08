Đổi vận cuối tháng 3: Những con giáp 'số hưởng' sau cầu được ước thấy, giàu có bất ngờ, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 08/03/2022 17:15

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây tài lộc sẽ cầu được ước thấy, giàu có bất ngờ, gia đạo ấm êm vào cuối tháng 3/2022.

Tuổi Dần

Vào cuối tháng 3/2022, tài vận của con giáp may mắn này khởi sắc mạnh mẽ. Công việc của bạn đạt được những thành tích xuất sắc khiến người khác ngưỡng mộ, từ đó có cơ hội thăng tiến cao và thu nhập cũng tăng lên gấp đôi gấp ba. Nếu bạn biết nắm bắt được vận may này, người làm công ăn lương có thể được thăng tiến bất ngờ. Còn người làm ăn kinh doanh thì buôn may bán đắt, thu nhập tăng lên.

Bên cạnh đó, người tuổi Dần gặp khó khăn trước đó cũng có thể tất toán nợ nần. Không những có đường công danh sự nghiệp sáng rõ, bạn cũng có chuyện tình duyên mặn nồng. Người còn độc thân cũng có thể tìm thấy được một nửa của mình vào thời điểm này.

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Công việc của người tuổi Dần đạt được những thành tích xuất sắc khiến người khác ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có đường tài lộc rủng rỉnh, dù làm gì cũng có thể đạt được lợi nhuận và gặp vận may giúp bản mệnh phát tài nhanh chóng. Bên cạnh đó, bạn sẽ thấy nhiều cơ hội tài chính mở ra trước mắt mình, và điều duy nhất bạn cần làm là thu thập thông tin, tận dụng những nguồn tài nguyên sẵn có của mình và chớp lấy thời cơ hái ra tiền. Bạn cũng sẽ có cơ hội gặp gỡ quý nhân, và chính những người này có khả năng giúp bạn phát triển sự nghiệp thu hút tài vận.

Ngoài ra, trong thời điểm này, không chỉ đời sống tình cảm của nhiều người sẽ nở hoa, mà cả tình bạn, tình thương, các mối quan hệ gia đình, xã hội cũng được củng cố. 

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Người tuổi Sửu có đường tài lộc rủng rỉnh vào cuối tháng 3 - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi hướng ngoại, hoạt bát, đầu óc linh hoạt, thông minh, thích ứng nhanh trong mọi tình huống và rất có năng khiếu trong việc kinh doanh và nắm bắt các thời cơ. Tại công sở, kiến thức của bạn sẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, là chìa khóa dẫn tới thành công trong tháng này. Khả năng thuyết phục của bạn lúc này rất cao nhưng cần kết hợp lời nói và việc làm. Đồng thời, con giáp này được bạn bè là quý nhân giúp đỡ, con giáp này sẽ gặp được những cơ hội kiếm được bộn tiền.

Về chuyện tình cảm, người độc thân sẽ có một tháng đặc biệt lãng mạn. Mọi người bị cuốn hút bởi sức hấp dẫn của bạn và nếu muốn gần gũi với ai, bạn chỉ cần ra tín hiệu. Với người đã có gia đình, mọi chuyện trở nên tốt đẹp và khởi sắc hơn sau những tháng ngày vợ chồng "chiến tranh lạnh".

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Người tuổi Mùi được bạn bè là quý nhân giúp đỡ, con giáp này sẽ gặp được những cơ hội kiếm được bộn tiền - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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