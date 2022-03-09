Đúng 5 ngày nữa (10/3-14/3), những con giáp sau tiền 'rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, may mắn ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 09/03/2022 17:20

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ tiền "rớt trúng vai", tài lộc tăng vun vút, may mắn ngập tràn trong 5 ngày nữa.

Tuổi Sửu

Con giáp may mắn này thường là những người thông minh lanh lợi, phản ứng nhạy bén và có khả năng quan sát thấu đáo, thân phận cao quý và thần may mắn lúc nào cũng luôn đồng hành. Ngoài ra, đối mặt với khó khăn họ luôn gắng hết sức để vượt qua, cộng với sự nhạy bén vốn có cùng sự quyết tâm đã tạo cho bạn có niềm tin vững chắc để đạt tới mục tiêu của mình. Công danh sự nghiệp nhờ đó mà ngày càng thành đạt, cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Nếu bạn còn độc thân, bạn có thể sẽ cảm thấy rung động trước một người cực kì đặc biệt. Đối với những cặp đôi, đây là thời điểm lý tưởng để bạn và người ấy lên kế hoạch hẹn hò.

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Công danh sự nghiệp của người tuổi Sửu ngày càng thành đạt, cuộc sống gia đình hạnh phúc - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Trong 5 ngày tới, tài vận của người tuổi Mùi thuận lợi, suôn sẻ, nhận được nhiều tin vui từ việc đầu tư, kinh doanh, từ đó mà thu nhập tăng lên nhanh chóng. Bên cạnh đó, bạn sẽ gặp nhiều may mắn, quý nhân nơi làm việc, được giao phó những nhiệm vụ quan trọng. Tài lộc hanh thông, thu về khoản thu nhập đáng kể trong việc đầu tư, đây cũng là thành quả của những cố gắng trước đó.

Con đường tình duyên của trở nên vượng sắc với người tuổi Mùi. Nếu còn độc thân, bản mệnh sẽ gặp được đối tượng hợp ý, hỷ sự tìm đến tận nhà. Còn nếu là người đã có gia đình sẽ có được hạnh phúc viên mãn.

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Người tuổi Mùi thuận lợi, suôn sẻ, nhận được nhiều tin vui từ việc đầu tư, kinh doanh - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ đều phát huy hiệu quả tiềm năng và khả năng của mình. Thông qua sự cống hiến và chăm chỉ của bản thân, bạn luôn vượt lên chính mình, tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành hơn. Do đó, bạn có sự nghiệp tiến triển tốt, nơi làm việc thuận lợi, việc kinh doanh phát đạt. 

Về chuyện tình cảm, mối quan hệ của các cặp đôi tuy không còn nồng nàn như thuở mới yêu nhưng đã bước vào giai đoạn vô cùng ổn định. Còn với những người còn "cô đơn lẻ bóng", dường như sự ân cần và tinh tế của một người đang khiến trái tim bạn đập loạn nhịp.

 

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Người tuổi Ngọ đều phát huy hiệu quả tiềm năng và khả năng của mình trong 5 ngày tới - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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