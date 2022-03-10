Top 3 con giáp 'số hưởng' được mệnh danh là 'cỗ máy in tiền', thăng hoa cả tiền lẫn tình trong 3 tuần tới

Tâm linh - Tử vi 10/03/2022 12:40

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ được mệnh danh là "cỗ máy in tiền", thăng hoa cả tiền lẫn tình trong 3 tuần tới.

Tuổi Dần

Trong 3 tuần tới, con giáp may mắn này có vận may khá tốt và tài lộc vượng phát cả trong cuộc sống lẫn công việc. Công việc rất thuận lợi, đối tác chuyên nghiệp hơn, bạn sẽ cảm thấy dễ dàng và hiệu quả. Nếu bạn muốn thăng tiến trong sự nghiệp hay đạt hiệu quả cao hơn trong công việc, thì bạn nên học hỏi thêm nhiều kiến ​​thức liên quan trong công việc và quan sát cách làm của người khác là cách tốt để nâng cao khả năng làm việc của bạn. 

Những người độc thân hoặc đang yêu sẽ có những quyết định quan trọng về mặt hôn nhân. Sức khỏe tốt và mức năng lượng dồi dào sẽ khiến bạn trở nên năng động và trở thành tâm điểm thu hút mọi người trong suốt khoảng thời gian tới. 

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Người tuổi Dần có vận may khá tốt và tài lộc vượng phát cả trong cuộc sống lẫn công việc - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ có nhiều cơ hội làm ăn phát tài. Trong công việc, con đường thăng tiến của bạn cũng ngày càng rộng mở. Nếu nắm bắt cơ hội đến với mình, bạn sẽ kiếm tiền nhiều như nước và cuộc sống ngày càng khởi sắc. 

Về chuyện tình cảm, những người đã có đôi có cặp nhìn chung không có nhiều biến động. Nếu có bất cứ vấn đề gì, bạn nên thẳng thắn trao đổi và nói chuyện với người ấy thay vì việc bạn cứ đoán già đoán non rồi ghen tuông mù quáng. Đối với người độc thân, bạn cần chú ý đến những lời nói không khéo léo sẽ tổn thương người khác.

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Người tuổi Mùi sẽ có nhiều cơ hội làm ăn phát tài trong 3 tuần tới - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ như "cỗ máy in tiền" vậy, bởi bạn gặp được nhiều cơ may trong công việc, được quý nhân phù trợ. Bạn sẽ nhận thêm được công việc, dự án giúp kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, bạn có được cơ hội phát tài nhiều hơn nữa nếu như biết tận dụng các cơ hội.

Bạn cũng sẽ trở nên trưởng thành hơn trong tình yêu và mối quan hệ của bạn sẽ được nâng lên một tầm cao hơn. Đối với người độc thân, bạn sẽ trở nên tỏa sáng và nhận được sự săn đón nhiệt tình từ những người khác giới. Còn với người đã có đôi, cảm xúc của cả hai sẽ đạt đến cao trào và sự thân mật được xây dựng.

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Người tuổi Ngọ sẽ nhận thêm được công việc, dự án giúp kiếm thêm thu nhập - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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