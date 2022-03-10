"Đứa trẻ không chịu lớn” 33 tuổi vẫn mặc tã, dùng núm vú giả, cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ

Cha mẹ nào cũng rất hết mực yêu thương con cái và muốn mọi điều tốt đẹp nhất đến với con. Tuy nhiên nhiều bậc cha mẹ lại nuông chiều con một cách phi nguyên tắc. Họ có suy nghĩ sai lầm rằng làm con vui bằng mọi thứ con cần, con đòi thứ gì là cho thứ đó, hay khi con hư lại không dám la phạt . Dần dần trẻ sẽ hình thành một thói quen là người khác luôn phải chiều theo ý mình, ỷ lại, ích kỷ, và trở thành một “đứa trẻ không chịu lớn.” Cũng về chủ đề này, câu chuyện về chàng trai tên Jack, 33 tuổi sống tại Mỹ sau đây là một ví dụ.

Jack là con trai duy nhất trong gia đình, rất khó khăn mới được sinh ra, vậy nên từ nhỏ anh đã được bố mẹ chiều chuộng hết mực. Cha mẹ Jack không cho con trai ra khỏi nhà để tránh những tác động từ bên ngoài, cứ để cho con trai mình nằm dài trong cũi chơi trò chơi và bưng đồ ăn lên tận miệng. Vì vậy, đến năm 6 tuổi, Jack không thể bước đi vững vàng nên cũng không thể đi học.