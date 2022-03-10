"Đứa trẻ không chịu lớn” 33 tuổi vẫn mặc tã, dùng núm vú giả, cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ

Dù đã ngoài 30 tuổi, Jack vẫn không thể tự phục vụ cho bản thân mà phải phụ thuộc hết vào cha mẹ.
- Cụ già 86 tuổi vừa xem phim vừa ghi chép nội dung vào sổ tay vì sợ trí nhớ ngắn hạn
- Con trai xem ảnh cưới của bố mẹ xong lăn ra khóc, ăn vạ: "Bố mẹ không yêu con"
Cha mẹ nào cũng rất hết mực yêu thương con cái và muốn mọi điều tốt đẹp nhất đến với con. Tuy nhiên nhiều bậc cha mẹ lại nuông chiều con một cách phi nguyên tắc. Họ có suy nghĩ sai lầm rằng làm con vui bằng mọi thứ con cần, con đòi thứ gì là cho thứ đó, hay khi con hư lại không dám la phạt . Dần dần trẻ sẽ hình thành một thói quen là người khác luôn phải chiều theo ý mình, ỷ lại, ích kỷ, và trở thành một “đứa trẻ không chịu lớn.” Cũng về chủ đề này, câu chuyện về chàng trai tên Jack, 33 tuổi sống tại Mỹ sau đây là một ví dụ.
Jack là con trai duy nhất trong gia đình, rất khó khăn mới được sinh ra, vậy nên từ nhỏ anh đã được bố mẹ chiều chuộng hết mực. Cha mẹ Jack không cho con trai ra khỏi nhà để tránh những tác động từ bên ngoài, cứ để cho con trai mình nằm dài trong cũi chơi trò chơi và bưng đồ ăn lên tận miệng. Vì vậy, đến năm 6 tuổi, Jack không thể bước đi vững vàng nên cũng không thể đi học.
Năm 13 tuổi, vì lo sợ con trai mắc bệnh tâm lí nên cha mẹ đã đưa Jack đi khám. Tuy nhiên, bác sĩ khẳng định Jack hoàn toàn bình thường và sự chậm phát triển này đến từ cách chăm sóc quá “khác biệt” của cha mẹ anh. Không thể khắc phục vì quá muộn, những năm tháng tiếp theo, Jack đều sống cuộc sống được bố mẹ già chăm sóc và chẳng biết một chút kiến thức nào về cuộc sống.
Hiện nay, dù đã 33 tuổi nhưng Jack vẫn không thể tự phục vụ cho bản thân mà phải phụ thuộc hết vào cha mẹ. Anh vẫn giữ thói quen uống sữa bằng bình, mặc tã, dùng núm vú giả và vẫn ở trong cũi. Lẽ ra, ở độ tuổi đó, Jack đã lập gia đình, tự kiếm tiền và báo hiếu với cha mẹ. Điều này khiến không ít người cảm thấy xót xa và cũng ngao ngán trước cách dạy dỗ con quá đỗi sai lầm của cha mẹ Jack.
Có thể thấy rằng, cuộc sống và tương lai của một đứa trẻ phụ thuộc rất lớn vào cách giáo dục của cha mẹ. Việc yêu thương con phải đúng cách để trẻ được phát triển một cách toàn diện và trở thành người có ích cho xã hội. Nhiều bậc cha mẹ vì quá nuông chiều con cái mà không hề biết điều đó đã vô ý để lại những hậu quả nghiêm trọng đối với tương lai của con. Vì vậy, là những ông bố bà mẹ thông thái, hãy chăm sóc và dạy dỗ con đúng cách, yêu thương và chiều chuộng con đúng mực!
ẢNH: Internet