"Đứa trẻ không chịu lớn” 33 tuổi vẫn mặc tã, dùng núm vú giả, cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ

Bài học làm mẹ 10/03/2022 14:00

Dù đã ngoài 30 tuổi, Jack vẫn không thể tự phục vụ cho bản thân mà phải phụ thuộc hết vào cha mẹ.

Cha mẹ nào cũng rất hết mực yêu thương con cái và muốn mọi điều tốt đẹp nhất đến với con. Tuy nhiên nhiều bậc cha mẹ lại nuông chiều con một cách phi nguyên tắc. Họ có suy nghĩ sai lầm rằng làm con vui bằng mọi thứ con cần, con đòi thứ gì là cho thứ đó, hay khi con hư lại không dám la phạt . Dần dần trẻ sẽ hình thành một thói quen là người khác luôn phải chiều theo ý mình, ỷ lại, ích kỷ, và trở thành một “đứa trẻ không chịu lớn.” Cũng về chủ đề này, câu chuyện về chàng trai tên Jack, 33 tuổi sống tại Mỹ sau đây là một ví dụ.

'Đứa trẻ không chịu lớn” 33 tuổi vẫn mặc tã, dùng núm vú giả, cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ - Ảnh 1

Jack là con trai duy nhất trong gia đình, rất khó khăn mới được sinh ra, vậy nên từ nhỏ anh đã được bố mẹ chiều chuộng hết mực. Cha mẹ Jack không cho con trai ra khỏi nhà để tránh những tác động từ bên ngoài, cứ để cho con trai mình nằm dài trong cũi chơi trò chơi và bưng đồ ăn lên tận miệng. Vì vậy, đến năm 6 tuổi, Jack không thể bước đi vững vàng nên cũng không thể đi học.

'Đứa trẻ không chịu lớn” 33 tuổi vẫn mặc tã, dùng núm vú giả, cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ - Ảnh 2

 

'Đứa trẻ không chịu lớn” 33 tuổi vẫn mặc tã, dùng núm vú giả, cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ - Ảnh 3

Năm 13 tuổi, vì lo sợ con trai mắc bệnh tâm lí nên cha mẹ đã đưa Jack đi khám. Tuy nhiên, bác sĩ khẳng định Jack hoàn toàn bình thường và sự chậm phát triển này đến từ cách chăm sóc quá “khác biệt” của cha mẹ anh. Không thể khắc phục vì quá muộn, những năm tháng tiếp theo, Jack đều sống cuộc sống được bố mẹ già chăm sóc và chẳng biết một chút kiến thức nào về cuộc sống.

'Đứa trẻ không chịu lớn” 33 tuổi vẫn mặc tã, dùng núm vú giả, cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ - Ảnh 4

Hiện nay, dù đã 33 tuổi nhưng Jack  vẫn không thể tự phục vụ cho bản thân mà phải phụ thuộc hết vào cha mẹ. Anh vẫn giữ thói quen uống sữa bằng bình, mặc tã, dùng núm vú giả và vẫn ở trong cũi. Lẽ ra, ở độ tuổi đó, Jack đã lập gia đình, tự kiếm tiền và báo hiếu với cha mẹ. Điều này khiến không ít người cảm thấy xót xa và cũng ngao ngán trước cách dạy dỗ con quá đỗi sai lầm của cha mẹ Jack.

'Đứa trẻ không chịu lớn” 33 tuổi vẫn mặc tã, dùng núm vú giả, cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ - Ảnh 5

Có thể thấy rằng, cuộc sống và tương lai của một đứa trẻ phụ thuộc rất lớn vào cách giáo dục của cha mẹ. Việc yêu thương con phải đúng cách để trẻ được phát triển một cách toàn diện và trở thành người có ích cho xã hội. Nhiều bậc cha mẹ vì quá nuông chiều con cái mà không hề biết điều đó đã vô ý để lại những hậu quả nghiêm trọng đối với tương lai của con. Vì vậy, là những ông bố bà mẹ thông thái, hãy chăm sóc và dạy dỗ con đúng cách, yêu thương và chiều chuộng con đúng mực!

ẢNH: Internet

 

Cụ già 88 tuổi viết đơn ly hôn với lý do khiến nhiều người bật ngửa

Cụ già 88 tuổi viết đơn ly hôn với lý do khiến nhiều người bật ngửa

Ở độ tuổi nào cũng có vấn đề hôn nhân của độ tuổi ấy. Người trẻ có chuyện của người trẻ, người già lại có điều cần bận tâm của người già.

Xem thêm
Từ khóa:   3 nguyên tắc dạy con 7 nguyên tắc dạy con Cha mẹ cần tránh được những điều cấm kỵ khi nuôi dạy con

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 3 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 4 giờ 14 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 5 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời