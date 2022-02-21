Cụ già 88 tuổi viết đơn ly hôn với lý do khiến nhiều người bật ngửa

Ở độ tuổi nào cũng có vấn đề hôn nhân của độ tuổi ấy. Người trẻ có chuyện của người trẻ, người già lại có điều cần bận tâm của người già.

88 tuổi nhưng vẫn viết đơn ly hôn, nghe có vẻ khó hiểu nhưng câu chuyện này lại có thật khiến cộng đồng mạng được phen xôn xao. Được biết chủ nhân của đơn ly hôn này là cụ ông 88 tuổi, kết hôn từ năm 1964, hiện tại đã gần 60 năm bên nhau nhưng quyết định chấm dứt hôn nhân.

"Chúng tôi đã kết hôn từ năm 1964 có đăng ký kết hôn tại UBND xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa.

Chúng tôi làm đơn này yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang công nhận cho chúng tôi thuận tình ly hôn.

Lý do: Không hòa hợp nhau (ví dụ Tôi đắp chăn bà cũng không cho).

Vì vậy, chúng tôi làm đơn này kính mong quý tòa xử lý ly hôn cho chúng tôi một cách nhanh nhất".

Đúng là ở độ tuổi nào cũng có vấn đề hôn nhân của độ tuổi ấy. Người trẻ có chuyện của người trẻ, người già lại có điều cần bận tâm của người già. Đến cuối cùng, cảm thấy không còn hòa hợp với nhau nữa, họ đã quyết định ly hôn, chấm dứt mối quan hệ vợ chồng.

Nhiều người nói rằng, ở tuổi "xưa nay hiếm" rồi thì ông bà nên cố gắng ở bên nhau, ly hôn làm gì cho xấu hổ. Tuy nhiên, với một cuộc hôn nhân, chẳng có lúc nào là quá trẻ hay quá già hết cả. Ngay cả khi đã ở bên nhau hơn nửa thế kỷ, họ vẫn cảm thấy có những điều không hợp, không thể chịu đựng nổi đối phương và chấm dứt mối quan hệ vợ chồng.

Nhiều người cũng thấy rằng, nhiều khi chỉ cần một lý do nhỏ thôi cũng có thể dẫn đến tan vỡ.

Bởi vậy, hai vợ chồng nên cố gắng để hòa hợp, thấu hiểu với nhau. Hôn nhân nói bền chặt thì bền chặt, nói mỏng manh thì lại rất mỏng manh. Rất có thể một vụ việc nhỏ cũng là "giọt nước tràn ly", không thể cứu vãn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cu-gia-88-tuoi-viet-don-ly-hon-voi-ly-do-khien-nhieu-nguoi-bat-ngua-451122.html