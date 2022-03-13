Theo thông tin của Vietnamnet, đại diện Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, bé gái Đ.N.A. (3 tuổi) bị người tình của mẹ bạo hành ghim đinh vào đầu đã qua đời lúc 19h15 tối 12/3. Trong suốt 2 tháng điều trị tại bệnh viện, các bác sĩ đã nỗ lực cấp cứu, hồi sức cho cháu bé, tuy nhiên đáp ứng điều trị của bệnh nhi không tốt. Chẩn đoán tử vong là tổn thương não nặng không hồi phục do dị vật.

Bên trong lễ tang, hai chị gái của Ngọc A. đi chân đất, đứng cạnh cha ngay trước di ảnh của em gái vái vọng, cảm tạ người dân đến viếng. Tiếng kèn trống vang vọng não nề. Nhìn hình ảnh của bé gái trên bàn thờ, nhiều người không cầm được nước mắt.

Theo thông tin của Dân Việt, được biết, đúng 6h sáng 13/3, tro cốt của bé gái tội nghiệp đã được đưa về tới quê nhà. Nhiều người dân xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội đã tập trung đến nhà hộ phúc thôn 2 nơi tổ chức lễ tang của bé gái để tiễn biệt cháu lần cuối.

Đúng 8h30 cùng ngày, người thân đưa tro cốt bé Ngọc A. ra nghĩa trang chôn cất. Nhiều người dân cũng theo chân gia đình tiễn biệt cô bé. Ai cũng cầu nguyện cho bé gái ra đi thanh thản, không phải chịu nỗi đau giằng xé như suốt bấy nhiêu ngày qua.

Nhìn di ảnh bé A., nhiều người không kìm được xúc động, thương xót - Ảnh: Khoa học và Đời sống

Bà Nguyễn Thị Xinh (người dân trong xã Canh Nậu) cho biết, tối 12/3, khi nghe tin bé Ngọc A. qua đời, bà và nhiều người dân trong xã vô cùng đau buồn, thương xót. Suốt những ngày qua, bà Xinh luôn nghe ngóng thông tin về tình hình sức khoẻ của bé gái. Bà cầu mong điều kỳ diệu sẽ đến nhưng đã không xảy ra.

"Bé Ngọc A. khi còn sống rất đáng yêu, nhanh nhẹn. Trước đó, chúng tôi đọc thông tin sức khoẻ của cháu có tiến triển khi chân tay cử động. Mọi người đã rất hy vọng cháu được hồi sinh. Bởi vậy, nghe tin cháu mất ai ai cũng đau buồn. Bên cạnh việc thương xót cho cháu thì người dân rất bức xúc hành vi của kẻ đã gây ra cho cháu, mong pháp luật trừng trị nghiêm minh đối tượng" - bà Xinh chia sẻ.

Người thân, hàng xóm rơi nước mắt trong lễ tang của bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu - Ảnh: Khoa học và Đời sống

Anh Đỗ Hữu Chung (bố bé Ngọc A.) cũng không khỏi nghẹn ngào cho biết, nguyện vọng cuối cùng của gia đình đó là lo trọn vẹn đám tang cho con gái lần cuối. Anh mong muốn cơ quan pháp luật sẽ nghiêm minh xử lý đối tượng đã gây ra tội lỗi cho con gái mình.

Những ngày con nằm viện điều trị, anh Chung vẫn luôn túc trực bên cạnh giường bệnh của con gái. Hai ngày trước, bác sĩ trưởng khoa thông báo tình hình bé Ngọc xấu đi, có dấu hiệu trở nặng đã đề nghị gia đình anh chuẩn bị tinh thần.

Khoảng 16h ngày 12/3, bé Ngọc A. ngừng tim, được các bác sĩ cấp cứu kịp thời và cho thở oxy. Tuy nhiên, đến 18h cùng ngày, bé lại rơi vào nguy kịch, sau 2 lần cấp cứu và thở oxy không thành công, nạn nhân không qua khỏi.