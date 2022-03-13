Mẹ bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu khóc nấc khi hay tin con qua đời: 'Tôi tự trách bản thân mình'

Xã hội 13/03/2022 09:14

Chị Nguyễn Thị Luyến (mẹ bé gái 3 tuổi) ngồi một góc ở bệnh viện, liên tục khóc nức nở và đau buồn trước sự ra đi của con gái.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, sau gần 2 tháng điều trị, bé Đ.N.A. (3 tuổi, huyện Thạch Thất, Hà Nội) bị người tình của mẹ bạo hành ghim 9 chiếc đinh găm vào đầu, đã qua đời vào lúc 19h ngày 12/3 tại Bệnh viện Xanh Pôn.

TS.BS Trần Văn Trung - Trưởng khoa hồi sức cấp cứu nhi Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết: "Sau thời gian tích cực điều trị cho bé A., mặc dù các y bác sĩ cùng gia đình cố gắng cứu sống cháu nhưng cháu đã không qua khỏi. Cháu qua đời vào lúc 19h. Gia đình đang làm thủ tục để đưa cháu về".

Mẹ bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu khóc nấc khi hay tin con qua đời: 'Tôi tự trách bản thân mình' - Ảnh 1
Luật sư cho biết, trong đầu bé gái có đến 10 đinh chứ không phải 9 đinh như thông tin trước đó - Ảnh: Internet

Theo thông tin của Doanh nghiệp và Tiếp thị, nhận tin con gái qua đời, chị Nguyễn Thị Luyến (27 tuổi) bắt xe ô tô đến thẳng Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Những người thân đã có mặt tại bệnh viện từ trước, làm việc với công an, kiểm sát viên và luật sư để tiến hành các thủ tục giám định pháp y. Chị Luyến ngồi một góc, liên tục khóc nức nở và đau buồn trước sự ra đi của con gái:  "Tôi tự trách bản thân mình và Huyên đã gây ra đau đớn cho con gái mình".

Trước đó, trong buổi làm việc với luật sư Lê Hồng Hiển - người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé Đ.N.A., chị Luyến luôn trong tình trạng mệt mỏi, xanh xao và không còn thiết tha ăn uống khi hay tin chính Nguyễn Trung Huyên, nhân tình của mình đã đóng đinh vào đầu con gái.

"Em thực sự rất sốc. Một đằng là con em, một đằng là người ăn ở với em. Em từng tin tưởng anh ta. Không thể ngờ anh ta lại làm như vậy với con em. Con em nó có tội gì đâu?" - Luyến nói với luật sư Hiển.

Theo Luyến, trong cuộc sống hàng ngày, Huyên là người sống tình cảm, có lúc nóng tính nhưng hay suy nghĩ. Lúc yêu Huyên, Luyến có kể với anh ta về hoàn cảnh của mình, kể cả việc nuôi cháu A. Khi đó, Huyên đồng ý và thông cảm. Cũng có lúc, hắn mắng bé A. nhưng chưa bao giờ đánh bé trước mặt Luyến.

Khi luật sư hỏi sao không nghi ngờ gì khi con gái liên tiếp phải nhập viện bất thường, Luyến đáp rằng chỉ nghĩ do cháu nghịch và "tin Huyên không nghĩ ra việc như vậy". Luyến bày tỏ với luật sư: "Em mong con em tỉnh lại. Em vẫn muốn nuôi cháu để bù đắp cho con, chứ cũng chả biết còn cách nào nữa. Con chịu đau đớn nhiều quá rồi. Đây là do em, thực sự là do em, em gián tiếp khiến con như thế. Em đẻ nó, nuôi nó bao nhiêu năm... Còn Huyên, anh ấy sẽ phải chịu tội với pháp luật".

Mẹ bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu khóc nấc khi hay tin con qua đời: 'Tôi tự trách bản thân mình' - Ảnh 2
Mẹ bé gái 3 tuổi ngồi một góc bệnh viện khóc nức nở - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Theo báo Dân Việt đưa tin, trước đó, chiều 17/1, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất tiếp nhận cháu Đ.N.A nhập viện trong tình trạng hôn mê và co giật. Bệnh nhi sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Sau khi chụp X-quang, phát hiện trên hộp sọ cháu bé có những vật thể giống đinh, tổng cộng 9 cái. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, bệnh viện đã thông tin tới Công an huyện Thạch Thất.

Ngày 20/1, Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, là thợ mộc, trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội). Huyên là nghi phạm chính trong vụ án bé Đ.N.A (3 tuổi) bị bạo hành dẫn đến nguy kịch.

Được biết, tháng 9/2021, sau khi li hôn chồng, N.T.L (27 tuổi) mang theo bé Đ.N.A đến sống cùng Huyên tại thôn Phú Đa 1, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất. Sau đó, bé 4 lần liên tiếp phải nhập viện vì nuốt đinh vít, ngộ độc thuốc trừ sâu, gãy tay.

Nóng: Khám nghiệm tử thi phát hiện có đến 10 chiếc đinh ghim vào đầu bé gái 3 tuổi ở Thạch Thất

Nóng: Khám nghiệm tử thi phát hiện có đến 10 chiếc đinh ghim vào đầu bé gái 3 tuổi ở Thạch Thất

Những chiếc đinh dài khoảng 2cm, hiện tất cả các đinh này đã được bàn giao cho công an để phục vụ quá trình điều tra.

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