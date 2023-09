Theo thông tin của Doanh nghiệp và Tiếp thị, nhận tin con gái qua đời, chị Nguyễn Thị Luyến (27 tuổi) bắt xe ô tô đến thẳng Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Những người thân đã có mặt tại bệnh viện từ trước, làm việc với công an, kiểm sát viên và luật sư để tiến hành các thủ tục giám định pháp y. Chị Luyến ngồi một góc, liên tục khóc nức nở và đau buồn trước sự ra đi của con gái: "Tôi tự trách bản thân mình và Huyên đã gây ra đau đớn cho con gái mình".

"Em thực sự rất sốc. Một đằng là con em, một đằng là người ăn ở với em. Em từng tin tưởng anh ta. Không thể ngờ anh ta lại làm như vậy với con em. Con em nó có tội gì đâu?" - Luyến nói với luật sư Hiển.

Theo Luyến, trong cuộc sống hàng ngày, Huyên là người sống tình cảm, có lúc nóng tính nhưng hay suy nghĩ. Lúc yêu Huyên, Luyến có kể với anh ta về hoàn cảnh của mình, kể cả việc nuôi cháu A. Khi đó, Huyên đồng ý và thông cảm. Cũng có lúc, hắn mắng bé A. nhưng chưa bao giờ đánh bé trước mặt Luyến.

Khi luật sư hỏi sao không nghi ngờ gì khi con gái liên tiếp phải nhập viện bất thường, Luyến đáp rằng chỉ nghĩ do cháu nghịch và "tin Huyên không nghĩ ra việc như vậy". Luyến bày tỏ với luật sư: "Em mong con em tỉnh lại. Em vẫn muốn nuôi cháu để bù đắp cho con, chứ cũng chả biết còn cách nào nữa. Con chịu đau đớn nhiều quá rồi. Đây là do em, thực sự là do em, em gián tiếp khiến con như thế. Em đẻ nó, nuôi nó bao nhiêu năm... Còn Huyên, anh ấy sẽ phải chịu tội với pháp luật".

Mẹ bé gái 3 tuổi ngồi một góc bệnh viện khóc nức nở - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Theo báo Dân Việt đưa tin, trước đó, chiều 17/1, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất tiếp nhận cháu Đ.N.A nhập viện trong tình trạng hôn mê và co giật. Bệnh nhi sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Sau khi chụp X-quang, phát hiện trên hộp sọ cháu bé có những vật thể giống đinh, tổng cộng 9 cái. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, bệnh viện đã thông tin tới Công an huyện Thạch Thất.

Ngày 20/1, Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, là thợ mộc, trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội). Huyên là nghi phạm chính trong vụ án bé Đ.N.A (3 tuổi) bị bạo hành dẫn đến nguy kịch.

Được biết, tháng 9/2021, sau khi li hôn chồng, N.T.L (27 tuổi) mang theo bé Đ.N.A đến sống cùng Huyên tại thôn Phú Đa 1, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất. Sau đó, bé 4 lần liên tiếp phải nhập viện vì nuốt đinh vít, ngộ độc thuốc trừ sâu, gãy tay.