Nguyên nhân người đàn ông đánh tát liên tiếp vào mặt bé trai bạch tạng và tiết lộ bất ngờ

Xã hội 22/03/2023 16:57

Câu chuyện người lớn bắt đầu từ con trẻ và có những diễn biến phía sau khiến nhiều người bất ngờ.

Theo thông tin từ VietNamNet, nói về nguyên nhân bé trai Nguyễn D.K. (14 tuổi, ở xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội) bị hành hung, ông Nguyễn Xuân Trường (SN 1957, ông nội cháu K.) cho biết: “Do nhóm trẻ trong đó có K. tranh nhau quả bóng của cháu ông Nguyễn V.N. (SN 1960, ở thôn Bạch Thanh)".

"Khi giành bóng, cháu ông N. giữ lại và cắn vào tay K. Bị cắn, K. tát cháu ông N. một cái ngã xuống sân. Sau khi bị tát, cháu ông N. khóc và về nhà kể lại chuyện. Nghe cháu kể, ông N. đến sân bóng tìm K. nhưng không thấy. Ông N. tìm đến nhà và hành hung cháu K”, ông Trường kể lại

Kể tiếp câu chuyện, chị Đỗ Thị Bài (SN 1989, mẹ cháu K) nói: “Khi đó (hôm xảy ra vụ việc ngày 11/3), tôi đang ở bên hàng xóm, nghe nhà mình ồn ào nên chạy về. Về đến nhà thấy con trai nằm ở sân và ông N. đang đạp vào người K. Thấy con bị đánh tôi cùng nhiều người vào can ngăn và K. chạy sang nhà hàng xóm trốn.

Nguyên nhân người đàn ông đánh tát liên tiếp vào mặt bé trai bạch tạng và tiết lộ bất ngờ - Ảnh 1
 

 

Nguyên nhân người đàn ông đánh tát liên tiếp vào mặt bé trai bạch tạng và tiết lộ bất ngờ - Ảnh 2
Thấy con bị đánh tôi cùng nhiều người vào can ngăn và K. chạy sang nhà hàng xóm trốn. Ảnh: VietNamNet

Ông N. tiếp tục lấy một viên gạch đuổi theo K. nhưng có người ngăn và tước viên gạch trong tay. Thấy K. đang trốn, ông N. tiếp tục đánh. Chỉ đến khi nhiều người vào căn ngăn và cháu K. lại chạy được, ông N. mới thôi”.

“Sau khi xảy ra sự việc, gia đình đưa cháu K. đến bệnh viện điều trị. Đến sáng thứ Hai, ngày 13/3, tôi đến UBND xã và gặp công an trình báo về vụ việc. Tôi rất bức xúc trước hành động của ông N. Nếu ông ấy chỉ đánh con tôi bằng roi và răn đe cháu thì không sao. Nhưng đây, ông ấy đánh con tôi như đánh kẻ thù vậy”, mẹ cháu K. chia sẻ.

Nguyên nhân người đàn ông đánh tát liên tiếp vào mặt bé trai bạch tạng và tiết lộ bất ngờ - Ảnh 3
Cháu K bị hành hung. Ảnh: VTC

Theo VTC News trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip người đàn ông tìm gặp một bé trai. Vừa giáp mặt, người này tát liên tiếp vào mặt cháu bé. Cậu bé chỉ biết ôm mặt né trận đòn của người đàn ông. Thậm chí, khi cậu bé bị đánh ngã lăn ra đất, người đàn ông tiếp tục đạp vào bụng đứa trẻ.

Được một số người can ngăn, cậu bé vội vàng bỏ chạy nhưng người đàn ông không chịu buông tha mà cầm dép đuổi theo để tiếp tục hành hung.

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Từ khóa:   Hà Nội hành hung trẻ đánh trẻ

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