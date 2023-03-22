Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào khoảng 4h30 sáng 22/3, chuyến tàu hỏa NA1 chạy Hà Nội - Vinh đi qua xã Diễn Trường (Diễn Châu, Nghệ An) thì bất ngờ đâm trúng một người đàn ông chưa rõ danh tính đi bộ dọc đường ray. Vụ tai nạn khiến người đàn ông văng xa 3m, tử vong tại chỗ.

Thông tin từ Báo Tiền Phong, sáng 22/3, ông Hoàng Văn Vinh - Chủ tịch UBND xã Diễn Trường (huyện Diễn Châu, Nghệ An ) cho biết, hiện địa phương này đang phối hợp với cơ quan công an phát đi thông báo tìm kiếm thân nhân của một nạn nhân bị tàu hỏa đâm tử vong.

Người đàn ông tử vong hiện chưa xác định được danh tính.

Sau khi tai nạn xảy ra, đoàn tàu dừng lại lập biên bản đồng thời thông báo đến chính quyền địa phương, cơ quan công an để xác minh danh tính nạn nhân, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Chủ tịch xã Diễn Trường, nạn nhân chừng 65 tuổi, trên người không mang giấy tờ tuỳ thân nào nên chưa xác định được danh tính. Người đàn ông này chỉ mang theo chiếc túi bóng, bên trong có một ít chai nhựa.

Túi đồ của nạn nhân, không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào.

Được biết, hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn cách đường ngang giao cắt với đường sắt chừng 300m.

“Người đàn ông này không phải người trong xã nên không biết được tung tích nạn nhân. Chúng tôi đã phát thông báo tìm người thân, trường hợp không tìm được, thi thể nạn nhân sẽ được đưa về nhà xác bệnh viện và sau đó sẽ tiến hành chôn cất”, ông Vinh nói.

Công an huyện Diễn Châu hiện cũng đã phát đi thông báo để người thân của nạn nhân biết và phối hợp với cơ quan công an để làm rõ vụ việc.

Do thiếu chú ý quan sát nên ông Kh. bị đoàn tàu di chuyển theo hướng Bắc - Nam đâm tử vong, xe máy bị tàu hỏa kéo văng ra hơn 100m. Ảnh: VOV

Theo VOV trước đó một người đàn ông cũng bị tàu hỏa đâm tử vong khi băng qua đường sắt thuộc thôn Phúc Tự Đông, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Lúc này, ông Phan Văn Kh.57 tuổi, trú tại thôn Phúc Tự Tây, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình điều khiển xe máy biển kiểm soát 73F1-016.67 đi từ hướng Quốc lộ 1A băng qua đường sắt.

Do thiếu chú ý quan sát nên ông Kh. bị đoàn tàu di chuyển theo hướng Bắc - Nam đâm tử vong, xe máy bị tàu hỏa kéo văng ra hơn 100m.

Lực lượng chức năng đã đến hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn./.