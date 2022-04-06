Người phụ nữ Việt bị sát hại dã man trên đất Nhật Bản, nghe xong lý do gây án ai cũng phải phẫn nộ

Xã hội 06/04/2022 20:50

Cảnh sát Nhật Bản đã xác định được danh tính và động cơ gây án của thủ phạm ra tay giết hại người phụ nữ Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản.

Pháp luật và Bạn đọc cho biết, truyền thông Nhật Bản đã đưa tin, vào ngày 6/4, hung thủ trong vụ án người phụ nữ Việt bị sát hại tại Nhật đã được xác định là một nhân viên văn phòng ở Yodogawa-ku, Osaka tên là Toshiie Yamaguchi (59 tuổi). Hiện tại, ông Toshiie đang chịu cáo buộc giết người, cướp tài sản và che giấu thi thể.

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Tòa nhà nơi xảy ra vụ án - Ảnh: Yomiuri TV News

Cảnh sát nước này suy đoán, ông Toshiie Yamaguchi đã hẹn chị V.T.L.Quyên (31 tuổi) để vay tiền nhưng chị Quyên đã từ chối. Tức giận vì không được cho vay, tên hung thủ này đã nhẫn tâm bóp cổ chị Quyên tới chết, sau đó hắn cướp tài sản trên người chị rồi dùng túi và băng dính để che giấu thi thể này.

Bên cạnh đó, Toshiie Yamaguchi cũng đã khai nhận rằng việc hắn tấn công nạn nhân là vị cuộc sống gặp khó khăn, túng thiếu dẫn đến việc không kiểm soát được bản thân mà ra tay giết hại chị Quyên để lấy tiền tiêu.

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Căn phòng nơi chị Quyên bị sát hại - Ảnh: Kansai TV

Theo thông ting từ VnExpress, sáng ngày 4/4 thi thể chị Quyên được phát hiện tại một căn hộ tại quận Yodogawa, Osaka, Nhật Bản, chị Quyên đang làm việc bán thời gian tại một cửa hàng nằm ở tầng 1 tòa nhà thuộc khu Mitsuyanaka, quận Yodogawa, Osaka.

Trước đó, đêm ngày 3/4,cảnh sát Osaka cũng phát hiện một người đàn ông khoảng 50 tuổi bất tỉnh ở tầng hai tòa nhà này với vết đâm trên cổ bên cạnh một con dao dính máu, sau đó đã được đưa đi cấp cứu. Ngay lập tức, cảnh sát đã xác định người đàn ông này là chủ của tòa nhà nơi chị Quyên đang làm việc.

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Chị Quyên đã sống ở Nhật Bản được khoảng 5 năm - Ảnh: Kansai TV

Theo băng ghi hình từ camera an ninh trong quán cơm mà chị Quyên làm việc, người đàn ông này đã cùng chị Quyên rời khỏi quán vào sáng ngày 3/4. Cảnh sát cũng nghi ngờ người này chính là hung thủ đã ra tay sát hại chị Quyên.

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