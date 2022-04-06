Vụ thảm sát 3 bà cháu bằng xà beng: Nghi phạm là hàng xóm có vấn đề thần kinh, bỏ trốn lên đồi ở rồi về 'giết người'

Xã hội 06/04/2022 15:30

Sau khi người nhà muốn đưa đi chữa bệnh, đối tượng bất ngờ 'nổi điên' đập phá đồ đạc sau đó bỏ lên đồi ở, được một lúc thì trở về rồi gây ra vụ 'thảm sát' khiến 3 bà cháu tử vong thương tâm.

Liên quan tới vụ thảm sát tại tỉnh Cao Bằng, dẫn tin từ Pháp Luật và Bạn đọc, vào chiều 4/4, Công an tỉnh Cao Bằng đã tạm giữ đối tượng Thang Phi Hùng (36 tuổi, trú tại xã Lê Chung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về hành vi "Giết người".

Thông tin về nghi phạm, lãnh đạo UBND xã Lê Chung (huyện Hòa An) cho biết, Hùng sinh ra trong một gia đình có 4 anh chị em. Trước đó, người này có vợ con nhưng ly hôn từ vào 2018. Sau đó, Hùng sống một mình tại địa phương, điều đáng nói, Hùng được xác định có vấn đề về mặt thần kinh và nằm trong danh sách theo dõi của Trạm y tế xã Lê Chung.

Vụ thảm sát 3 bà cháu bằng xà beng: Nghi phạm là hàng xóm có vấn đề thần kinh, bỏ trốn lên đồi ở rồi về 'giết người' - Ảnh 1

Thang Phi Hùng khi bị cơ quan công an bắt giữ. (Ảnh: Thanh Niên)

Vào ngày 4/4, một người chị gái của nghi phạm về quê và mong muốn nhờ người đưa Hùng xuống Hà Nội để chữa trị bệnh. Tuy nhiên, Hùng bất ngờ nổi điên và đập phá đồ đạc trong nhà, thậm chí đối tượng còn làm hư hỏng 2 chiếc xe máy của người dân rồi bỏ trốn lên ngọn đồi. Đến chiều tối cùng ngày, Hùng trở về và gây ra vụ án. 

Trước đó, dẫn tin từ Tiền Phong, chiều 4/4, đối tượng Hùng bất ngờ chạy sang nhà hàng xóm là bà Đoàn Thị L. (63 tuổi), rồi hung hãn cầm xà beng đập nhiều nhát vào đầu bà L. cùng các cháu: L.V. T. (7 tuổi), L.M.T. Đ. (4 tuổi, đều là cháu ngoại của bà Loan). Hậu quả, bà L. và cháu T. tử vong tại chỗ.

Vụ thảm sát 3 bà cháu bằng xà beng: Nghi phạm là hàng xóm có vấn đề thần kinh, bỏ trốn lên đồi ở rồi về 'giết người' - Ảnh 2

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án - Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm và lực lượng chức năng đã kịp thời vây bắt, khống chế đối tượng Hùng, đồng thời đưa cháu Đ. đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên đến trưa 5/4, cháu bé đã không qua khỏi.

Hiện nguyên nhân vụ án đang được Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

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