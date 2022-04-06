Theo Công an tỉnh Cà Mau, nghi can sát hại 3 người trong gia đình là Nguyễn Hoàng Lên (SN 1989, người sống như vợ chồng với chị T.). Lên có dấu hiệu tự sát và đã bị thương rất nặng. Đối tượng đã được cơ quan chức năng đưa đến bệnh viện cấp cứu dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng công an.

Liên quan đến thảm quán khiến 3 người trong một gia đình tử vong ở Cà Mau , dẫn tin từ VietNamNet, các nạn nhân được xác định là bà N.N.X. (SN 1964), chị T.T.M.T. (SN 1989) và cháu P.M.T. (SN 2016), là vợ, con gái và cháu ngoại ông Trần Văn Hường (SN 1956, ngụ khóm 6, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân).

"Bệnh nhân Nguyễn Hoàng Lên nhập viện trong tình trạng hôn mê do thủng bụng và màng phổi" – vị này thông tin thêm.

Theo Tổ Quốc, ngày 6/4, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cho hay, tình trạng sức khỏe của nghi phạm đã qua cơn nguy kịch. Các vết thương đã được y, bác sĩ xử lý ổn, bệnh nhân tỉnh táo và có thể nhận biết.

Cũng liên quan đến vụ thảm án trên, Trưởng khóm 6, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau thông tin, chị T.T.M.T. (SN 1989 - một trong 3 nạn nhân) từng tổ chức đám cưới cùng nghi phạm Lên vào khoảng tháng 11/2021 nhưng chưa biết đã đăng ký kết hôn hay chưa. Về thông tin lan truyền chị T. đang mang thai, qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng khẳng định thông tin này là không chính xác.

Như đã đưa tin trước đó, theo Dân Việt, vào lúc 8h40 ngày 5/4, UBND thị trấn Cái Đôi Vàm nhận được tin báo vụ việc 3 người tử vong tại nhà trên địa bàn thị trấn.

Cụ thể, vào lúc 8h30 cùng ngày, ông Hường phát hiện thi thể các nạn nhân nằm trên vũng máu tại nhà sau của ông Hường. Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an địa phương khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo người dân địa phương, gia đình ông Hường có 5 người gồm: Vợ chồng ông Hường, con gái, cháu ngoại và Lên. Ông Hường thường xuyên canh chòi vuông tôm cách nhà vài km.

Lên về ở cùng gia đình Hường khoảng cuối năm 2021 và đã tổ chức đám cưới với chị T. T đã có con riêng với chồng trước.

Những người hàng xóm cũng cho biết, không nghe thấy tiếng kêu cứu hay la hét trong đêm 4/5 và rạng sáng 5/4 (thời gian trước khi ông Hường từ chòi vuông về nhà).