Danh tính 3 người con của chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh khiến netizen phải 'trầm trồ' vì profile quá khủng: Thuộc tầng lớp siêu giàu nhưng vô cùng kín tiếng

Được biết, ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh có 3 người con.Thông tin trên truyền thông cho thấy, cả 3 người con của ông từ nhỏ đã được cho đi du học và hiện tại đang phụ giúp gia đình trong việc kinh doanh của công ty.

Netizen đang khá tò mò về danh tính của những người con của chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh , bởi mặc dù đều là những thiếu gia, tiểu thư thuộc tầng lớp siêu giàu tại Việt Nam nhưng cả 3 có cuộc sống đời tư khá kín tiếng trên MXH, lẫn ngoài đời.

Đầu tiên, “cậu cả” Denis Đỗ (SN 1986) tốt nghiệp ĐH Sorbonne (Pháp) chuyên ngành Quản trị kinh doanh vào năm 2011 và có bằng MBA về quản trị tài chính, kể từ khi về nước Denis Đỗ hỗ trợ bố trong việc kinh doanh và giữ chức Giám đốc Kinh doanh của Tân Hoàng Minh kiêm Giám đốc điều hành văn phòng đại diện của Tân Hoàng Minh ở Singapore.

Denis Đỗ chụp hình cùng Seungri

Trong giới giải trí, Denis Đỗ là cái tên khá được nhiều người biết đến khi anh có mối quan hệ cực kỳ thân thiết với Seungri (cựu thành viên của nhóm nhạc Bigbang tại Hàn Quốc). Tuy nhiên, mặc dù là thiếu gia nhà giàu nhưng lối sống của Denis Đỗ cực kỳ kín tiếng và ít khi xuất hiện trên các mặt báo.

Tiếp đến là "nhị thiếu gia" Đỗ Hoàng Việt (SN 1993), con trai thứ 2 của ông Đỗ Anh Dũng. Hoàng Việt tốt nghiệp Berkeley College (Mỹ). Không chỉ có nhiêu đó, anh còn là một trong 2 người tại Việt Nam có thành tích tốt nhất tại trường đại học này. Được đánh giá là một người cực kỳ tài giỏi và thông minh nhưng cũng giống như người anh của mình, Hoàng Việt cũng có lối sống không ồn ào và ít được nhiều người chú ý đến.

Đỗ Hoàng Việt và bà xã

Hiện tại, 'nhị thiếu gia' đang nắm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Cuối cùng, người con út của ông Dũng là Nguyễn Anh Sa (SN 1994). Được biết cô nàng xinh đẹp được cho đi du học ở Mỹ từ lúc còn khá trẻ, Anh Sa là sinh viên ngành chuyên ngành Marketing tại trường đại học Lehigh (Bethlehem, Philadelphia, Mỹ).

Không dừng lại ở đó, Anh Sa còn có bảng thành tích học tập đáng nể khi góp mặt trong danh sách những sinh viên ưu tú của trường vào năm 2015. Ngoài đam mê với kinh tế, cô nàng xinh đẹp còn có những tài năng lẻ khác như ca hát, đàn piano,...Có thể thấy, Anh Sa xứng đáng là một hình mẫu 'người con gái hoàn hảo' mà bất cứ chàng trai nào cũng đều mơ ước.

Hiện tại sau khi tốt nghiệp đại học, cô nàng tiểu thư xinh đẹp nhà ông Đỗ Anh Dũng đang phụ giúp công việc kinh doanh của gia đình.

Anh Sa được đánh giá là thường xuất hiện trên truyền thông nhiều hơn 2 người anh.

Có thể thấy, anh em trong gia đình nhà Tân Hoàng Minh ai ai cũng đều tài giỏi và có cho mình một profile cực khủng mà bất kỳ ai cũng ao ước. Không chỉ vậy, cả 3 cũng được đánh giá là hết mực yêu thương, gắn kết, chiều chuộng nhau. Bằng chứng là chưa có bất kỳ thông tin nào trên mặt báo xuất hiện về việc cả 3 xảy ra xích mích hay mâu thuẫn.