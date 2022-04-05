Tiếng khóc xé lòng của những người thân tại hiện trường tìm kiếm thi thể 5 nữ sinh đuối nước ở Thanh Hóa: Nỗi đau người ở lại

Xã hội 05/04/2022 19:42

Thi thể cả 5 nữ sinh xấu số bị đuối nước ở Thiệu Hóa (Thanh Hóa) đã được tìm thấy. Tại hiện trường, những tiếng khóc thảm thiết, tiếng nấc nghẹn ngào của người thân khiến ai nấy cũng đau xót.

Theo báo Người Lao động đưa tin liên quan đến vụ 5 nữ sinh đuối nước thương tâm ở Thanh Hoá, trưa 5/4, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Thanh Hóa phối hợp với người dân, lực lượng chức năng địa phương đã tìm thấy 3 thi thể cuối cùng trong số 5 em mất tích.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 4/4, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo về vụ tai nạn đuối nước tại khu vực đập tràn sông Mộc Khê, giáp ranh giữa xã Thiệu Hợp và Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa khiến 5 nữ sinh lớp 6 mất tích 

Ngay sau đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều động cán bộ chiến sĩ tới hiện trường triển khai tổ chức tìm kiếm người bị nạn. Đến 00 giờ 45 phút, ngày 5/4, lực lượng đã tìm thấy 2 thi thể nạn nhân đưa lên bờ bàn giao cho gia đình. Đến trưa 5/4, 3 thi thể nữ sinh còn lại đã được tìm thấy.

Tiếng khóc xé lòng của những người thân tại hiện trường tìm kiếm thi thể 5 nữ sinh đuối nước ở Thanh Hóa: Nỗi đau người ở lại - Ảnh 1
Lực lượng chức năng xuyên đêm tìm thi thể 5 nữ sinh mất tích - Ảnh: báo Người Lao động

Liên quan đến vụ việc này, theo thông tin của Infonet/Vietnamnet, tại khu vực đê sông Mậu Khê đoạn chảy qua thôn Thắng Long, xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa (nơi các nữ sinh đuối nước), không khí tang thương bao trùm. Người thân của các nữ sinh thất thần, gào khóc, ngất lên ngất xuống khi thấy thi thể của con cháu mình được tìm thấy.

Chị Lê Thị Loan (mẹ nữ sinh tên Phượng) liên tục gào khóc trong tiếng nấc nghẹn ngào: "Con ơi, con ơi, con đâu rồi, con về với mẹ đi. Mẹ đợi con từ hôm qua đến nay, con ơi là con ơi”. Thấy chị Loan quá đau xót, người thân phải dìu chị ra phía xa hiện trường.

Tiếng khóc xé lòng của những người thân tại hiện trường tìm kiếm thi thể 5 nữ sinh đuối nước ở Thanh Hóa: Nỗi đau người ở lại - Ảnh 2
Chị Loan gào khóc, ngất lên ngất xuống tại hiện trường tìm kiếm thi thể của con gái - Ảnh: Infonet/Vietnamnet

Bên cạnh đó, người bà của nữ sinh tên Trang cũng gọi cháu trong vô vọng: Cháu ơi, ơi cháu ơi, cháu không nghĩ đến cha cháu, làm gì mà cháu lại đi xuống đây Trang ơi, giờ biết kêu ai, nhờ ai bây giờ. Ông ơi, cháu xuống với ông rồi đó”.

Bà Hương - bác của nữ sinh tên Thịnh gào khóc thảm thiết: "Các ông, các bà ơi, sao cháu tôi lại phải chịu khổ như thế, cháu tôi ơi sao lại khổ như thế, cháu ơi. Thịnh ơi là Thịnh ơi, sao cháu bỏ cháu đi, cháu với các bạn xuống đây làm chi cháu ơi, cháu ơi, cháu ơi là cháu ơi. Trời ơi, làng nước ơi, về với bố với mẹ, với em với bác Hương đi Thịnh ơi”.

Người thân một nạn nhân khác cũng nấc lên từng tiếng: "Các bác không bao giờ được nhìn thấy các cháu nữa, cháu về cháu xem bà ngoại, bà ngất lên ngất xuống cháu ơi, cháu ơi. Các cháu bỏ bố, bỏ mẹ các cháu đi, các bác không được nhìn thấy các cháu nữa rồi".

Chứng kiến cảnh tưởng xé lòng này, hàng trăm người dân đứng theo dõi vụ việc cũng không cầm được nước mắt. 

Vụ 5 nữ sinh 12 tuổi mất tích trên sông ở Thanh Hóa: Đã tìm thấy 4 thi thể

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Sau nhiều giờ tìm kiếm, cơ quan chức năng đã tìm thấy thêm 2 thi thể trong vụ 5 nữ sinh mất tích trên sông Mộc Miên ở huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa.

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