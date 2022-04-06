Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ ông Lương Quốc Tuấn (sinh năm 1972) có hành vi đâm chết người.

Theo thông tin chia sẻ từ báo Người Lao Động, vào ngày 6/4, tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, ông Lương Quốc Tuấn (sinh năm 1972) đã có những lời khai liên quan đến vụ nam dân quân tự vệ bị đâm chết. Cụ thể, vào lúc 16 giờ 15 chiều 4/4, ông chạy xe máy đi từ nhà ở quận 12 sang Trường THCS Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp) để đón con gái tan học về. Ông Tuấn tới trường và đậu xe máy trước quán nước gần chốt dân phòng, mở cốp xe lấy áo mưa, bao xốp cho con gái mặc và đeo vô giày.

Lúc này, anh N.T.H. (SN 2001) là dân quân trong Ban chỉ huy quân sự phường 14, quận Gò Vấp đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, đi đến. Anh H. nhắc ông Tuấn nhanh chóng di chuyển xe ra chỗ khác để khỏi kẹt xe thì được trả lời mặc áo mưa cho con gái xong sẽ đi. Nghi phạm Lương Quốc Tuấn áo đỏ sọc trắng mặc áo mưa tại hiện trường lúc xảy ra vụ án mạng - Ảnh: báo Dân Trí Sau đó, hai bên lời qua tiếng lại rồi cự cãi với nhau. Người phụ nữ bán quán nước đi ra can ngăn, ông Tuấn quay đầu xe định bỏ đi nhưng anh H. đi ra giữa đường rồi quay đầu lại tiếp tục chửi ông Tuấn. Do bực tức và không khống chế được hành vi, ông Tuấn nói lời thách thức và bị anh H. lao vào đánh. Bất ngờ, ông Tuấn lấy dao trong túi quần bên phải đâm anh H.

Người dân chạy đến can ngăn, ông Tuấn dắt xe đến tiệm photocopy bên cạnh thì một số người dân tới đòi đánh. Do sợ hãi, ông Tuấn cùng con gái chạy bộ vào hẻm đối diện rồi điện thoại cho vợ đến đón về nhà. Anh H. bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện quận Gò Vấp. Đến 18 giờ 30 cùng ngày thì qua đời. Hàng xóm, đồng đội xót xa tiễn nam dân quân - Ảnh: Tuổi Trẻ Online Trước đó, theo Tuổi Trẻ Online đưa tin, vào sáng 5/4, nhiều người thân cùng nhiều đơn vị, đoàn thể đã đến nhà tang lễ quận Gò Vấp (TP.HCM) viếng, chia buồn, động viên gia đình anh Nguyễn Thành Huy - dân quân phường 14 bị đâm tử vong trong khi đang làm nhiệm vụ. Tại nhà tang lễ, nhiều người không khỏi nghẹn ngào đau xót trước sự ra đi đột ngột của anh Huy. Nhiều người thân và đồng đội chia sẻ anh Huy luôn hiền lành, hòa nhã với người xung quanh.

Tang lễ của nam dân quân 21 tuổi bị đâm tử vong: Hé lộ hoàn cảnh gia đình gây xót xa Liên quan đến vụ việc nam dân quân bị đâm chết khi đang làm nhiệm vụ, vào sáng ngày 5/4, nhiều người thân cùng nhiều đơn vị, đoàn thể đã đến nhà tang lễ quận Gò Vấp (TP.HCM) viếng, chia buồn, động viên gia đình anh N.T.H (21 tuổi).

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