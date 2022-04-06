NÓNG: Hà Nội cho phép mở cửa lại dịch vụ karaoke, vũ trường,... từ ngày 8/4

Xã hội 06/04/2022 19:40

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội vừa thông tin, các dịch vũ như karaoke, quán bar, massage… sẽ được phép hoạt động trở lại từ 0h ngày 8/4 với điều kiện đáp ứng được quy định phòng chống dịch.

Theo thông tin từ Dân Trí, vào chiều ngày 6/4, tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2022, chánh Văn phòng UBND TP.Hà Nội Trương Việt Dũng thông tin rằng các loại hình kinh doanh dịch vụ như karaoke, quán bar, massage… sẽ được mở cửa trở lại từ 0h ngày 8/4 tới đây nhưng với điều kiện là tuân thủ các quy định về phòng chống dịch.

"Các chủ cơ sở sẽ có thời gian hơn một ngày để chuẩn bị sẵn sàng cho việc mở cửa trở lại. Vì vậy nên thành phố cho phép các lĩnh vực này bắt đầu hoạt động trở lại từ 0h ngày 8/4" - ông Trương Việt Dũng phát biểu.

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Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu - Ảnh: Dân Trí

Được biết, trước đó không lâu, UBND TP.Hà Nội đã ban hành quyết định tạm dừng hoạt động các loại hình kinh doanh dịch vụ như karaoke, spa, vũ trường, massage… kể từ 0h ngày 30/4/2021 (tức gần 1 năm) khi đứng trước nguy cơ bệnh dịch Covid-19 bùng phát.

Theo Tuổi Trẻ, tuy đã cho phép loại hình kinh doanh dịch vụ này hoạt động trở lại nhưng các cá nhân đang có những triệu chứng về sức khỏe như ho, sốt, khó thở,... sẽ không được phép đến các địa điểm trên. Đồng thời, các đơn vị kinh doanh các loại hình dịch vụ này cũng được yêu cầu là phải đáp ứng được các biện pháp phòng dịch.

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