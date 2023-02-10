Hiện trường vụ cháy nhà máy bao bì ở Quảng Ngãi: Nhiều tiếng nổ lớn, cột khói cao hàng chục mét

Xã hội 10/02/2023 20:38

Vào chiều ngày 10/2, tại Công ty TNHH Sản xuất thương mại EPS Miền Trung (Khu làng nghề Tịnh Ấn Tây, TP Quảng Ngãi) đã xảy ra hỏa hoạn.

Theo thông tin từ Vietnamnet, khoảng 17h40 ngày 10/2, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại EPS miền Trung (chuyên sản xuất xốp, nhựa) tại cụm Công nghiệp Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Quảng Ngãi đã đến bảo vệ hiện trường. Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã điều 5 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sỹ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Các lực lượng đã tiếp cận hiện trường, phun nước chữa cháy ở cả hai bên trước và sau khu xưởng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại EPS miền Trung.

Hiện trường vụ cháy nhà máy bao bì ở Quảng Ngãi: Nhiều tiếng nổ lớn, cột khói cao hàng chục mét - Ảnh 1
Ngọn lửa và khói đen cao hàng chục mét tại công ty sản xuất - Ảnh: Vietnam+/Tin tức thông tấn xã Việt Nam
Hiện trường vụ cháy nhà máy bao bì ở Quảng Ngãi: Nhiều tiếng nổ lớn, cột khói cao hàng chục mét - Ảnh 2
Do vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lớn, cột khói cao hàng chục mét - Ảnh: Vietnamnet
Hiện trường vụ cháy nhà máy bao bì ở Quảng Ngãi: Nhiều tiếng nổ lớn, cột khói cao hàng chục mét - Ảnh 3
Xe chữa cháy được điều đến để dập tắt đám cháy - Ảnh: Vietnamnet
Hiện trường vụ cháy nhà máy bao bì ở Quảng Ngãi: Nhiều tiếng nổ lớn, cột khói cao hàng chục mét - Ảnh 4
Đến 19 giờ 15 phút, đám cháy cơ bản được dập tắt - Ảnh: Báo Sài Gòn và Giải Phóng

Theo thông tin từ Vietnam+/Tin tức thông tấn xã Việt Nam, tại hiện trường, đám cháy lan rộng tại khu sản xuất của công ty, cột khói đen bốc cao nghi ngút, kèm theo nhiều tiếng nổ.

Đến 19 giờ 15 phút, đám cháy cơ bản được dập tắt. Tuy nhiên, khu vực nhà xưởng vẫn bốc khói đen.

Một số công nhân có mặt tại hiện trường, nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện. Khi xảy ra vụ cháy, đội Phòng cháy của Công ty Cổ phần giấy Thiên Long (bên cạnh hiện trường) đã hỗ trợ dập lửa.

Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được làm rõ.

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