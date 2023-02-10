Đắk Lắk: Người thân tá hỏa phát hiện thi thể cụ ông khi mang nước ra dập tắt đám cháy

Xã hội 10/02/2023 19:30

Thấy ngọn lửa ở bãi rác cháy to, người nhà vội vàng mang nước ra hòng dập tắt đám cháy thì phát hiện thi thể cụ ông trong đống lửa.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào chiều ngày 10/2, UBND xã Ea M'droh (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) cho biết, chính quyền vừa đến thăm, động viên, hỗ trợ một gia đình lo mai táng cho cụ ông bị chết cháy thương tâm. Nạn nhân là cụ N.V.T., 71 tuổi, trú thôn Thạch Sơn, thuộc xã này.

Cụ thể, vào chiều 9/2, cụ T. ra vườn đốt rác, sau đó không may bị trượt chân rơi xuống hố. Do tuổi cao, sức yếu, cụ T. không kịp trèo lên nên bị ngọn lửa lan tới, cháy toàn thân. Sau đó, người nhà cụ T. sau đó thấy ngọn lửa ở bãi rác cháy to, sợ lan sang khu vực khác nên vội vàng mang nước ra hòng dập tắt đám cháy. Lúc này, người nhà mới tá hỏa phát hiện cụ T. đã tử vong trong đống lửa. 

“Người nhà thấy ngọn lửa cháy to, sợ cháy lan nên mang nước ra dập. Sau đó, họ tá hỏa phát hiện cụ T. đã tử vong trong đống lửa”, một lãnh đạo UBND xã cho hay.

Đắk Lắk: Người thân tá hỏa phát hiện thi thể cụ ông khi mang nước ra dập tắt đám cháy - Ảnh 1
Nạn nhân là cụ N.V.T., 71 tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ VTC News, gia đình cụ T. thuộc diện hộ nghèo tại địa phương và đang nuôi 2 cháu ăn học. 

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Ea M'droh, các tổ chức đoàn thể, nhóm thiện nguyện đã đến động viên, chia buồn, đồng thời kêu gọi hỗ trợ cho gia đình cụ.

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