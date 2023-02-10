3 chiến sỹ công an kể lại giây phút giành lại sự sống cho bé trai bị đuối nước ở Đà Nẵng

Trước đó, theo thông tin từ VOV, vào khoảng 15h45 ngày 9/2, Công an xã Hòa Tiến nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện em P.N.V.H (12 tuổi), học sinh trường THCS Nguyễn Phú Hường, trú thôn Cẩm Nê, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng bị đuối nước tại hồ Nghĩa trang Liệt sỹ Hòa Tiến.

Ngay lập tức, 3 cán bộ chiến sỹ công an của xã gồm Đại úy Trần Quang Vinh, Thượng úy Ngô Ngọc Phú và Thượng úy Trần Hữu Tuyết đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lao xuống hồ lặn tìm được cháu. 3 cán bộ chiến sỹ này khẩn trương phối hợp cùng anh Nguyễn Đức Thuận (32 tuổi), trú thôn Yến Nê 1, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang hô hấp nhân tạo, sơ cấp cứu ban đầu đã giúp em H. qua cơn nguy kịch. Em H. được đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời và hiện sức khỏe đã ổn định.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, đại uý Trần Quang Vinh cho biết, bản thân vẫn chưa hết vui mừng vì đã cứu được cháu bé bị đuối nước trên địa bàn.

Vào thời điểm trên, anh nghe tiếng hô hoán có người đuối nước. Đang làm nhiệm vụ tại đơn vị, anh Vinh lập tức chạy ra hiện trường. Lúc này, trước mắt anh là bé trai bị đuối nước, chìm sâu dưới lòng hồ. Anh Vinh lập tức lao xuống hồ vớt cháu bé lên bờ. Anh Vinh nhớ lại: "Hồ nước cách đơn vị khoảng 50m. Lúc đó, tôi không có suy nghĩ gì hơn ngoài việc nghĩ làm sao cứu được cháu lên sớm giây phút nào thì tốt phút đó. Tôi không kịp cởi quần áo, giày mà lao thẳng xuống ao vớt cháu lên bờ".

Khi đưa được cháu bé lên bờ, người cháu đã tím tái, nhịp tim ngừng. Ngay lập tức, thượng uý Trần Hữu Tuyết cùng mọi người sơ cứu, hô hấp nhân tạo, ép nhịp tim khoảng 10 phút, rất may mắn cháu bé có dấu hiện phục hồi trở lại.

Thượng uý Tuyết kể: "Nhìn biểu hiện của cháu bé khi được đưa lên bờ, tôi nghĩ "còn nước, còn tát", cũng chỉ mong tìm được chút hy vọng. Bằng những kiến thức đã được tập huấn trước đó, tôi bắt đầu hô hấp nhận tạo và ép tim cho cháu, được vài phút thì thấy nước trong miệng cháu trào ra. Mọi người lúc đấy đều thở phào nhẹ nhõm vì điều kỳ diệu đã đến".

Đại uý Trần Quang Vinh - Ảnh: Báo Dân Việt

Thượng uý Trần Hữu Tuyết làm việc tại đơn vị - Ảnh: Báo Dân Việt

Chia sẻ về việc làm của mình, cả anh Tuyết, Vinh và Phú đều cho biết, lúc đó các anh không nghĩ gì ngoài việc cứu người. Và trong trường hợp này, bất cứ ai gặp cũng hành động như vậy.

"Qua sự việc trên, chúng tôi rất mong các gia đình nên theo dõi con em vui chơi tại khu vực nguy hiểm. Tại các các ao hồ nên có biển cảnh báo, đặc biệt là gần đến mùa hè. Nếu có điều kiện gia đình và nhà trường nên để cho các em nhỏ học bơi", thượng úy Ngô Ngọc Phú lưu ý.

Anh Phan Văn Tú (trú xã Hòa Tiến), ba của bé trai bị đuối nước chia sẻ, anh rất biết ơn các chiến sĩ đã không quản ngại cứu để con trai của anh thoát lưỡi hái tử thần.

"Gia đình tôi chân thành cảm ơn các anh. Nếu không có các chiến sĩ thì chắc tôi bây giờ đã không còn nhìn được mặt con trai", anh Tú xúc động.