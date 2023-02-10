Vào ngày 10/2, Lãnh đạo Sở Y tế An Giang đã thông tin mới nhất về vụ ngộ độc sau khi ăn chè được phát từ thiện ở An Giang.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào chiều ngày 10/2, TS Trần Quang Hiền - Giám đốc Sở Y tế An Giang - cho biết, theo kết quả kiểm nghiệm vi sinh của Viện Y tế công cộng TPHCM, trong các mẫu chè có độc tố ruột của Bacillus cereus. Đây là tác nhân làm 88 người ngộ độc, trong đó có 35 trường hợp nặng và một trường hợp tử vong. Bác sĩ Hiền còn cho biết, hiện tất cả các trường hợp nằm viện ở tuyến huyện đã được xuất viện. Trong 3 trường hợp nặng điều trị tại Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang đã có 2 trường hợp đã xuất viện, một trường hợp còn lại đang nằm điều trị.

Liên quan vấn đề có khởi tố vụ án hay không, hiện ngành chức năng tỉnh An Giang đang điều tra làm rõ. 88 người ngộ độc sau khi ăn chè từ thiện, một người tử vong ở An Giang - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào ngày 5/2, Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới tiếp nhận điều trị 35 người bị ngộ độc do ăn chè đậu trắng tại xã Long Điền A.

Cụ thể, có bốn người bị ngộ độc nặng đã được đơn vị chuyển lên Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang, do họ bị sốc nhiễm trùng rất nặng. Trong đó có hai bệnh nhân suy đa cơ quan, phải lọc máu liên tục và điều trị hồi sức tích cực, nguy cơ tử vong rất cao. Hiện nay, Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới đang điều trị 31 người. Lãnh đạo Sở Y tế An Giang thăm hỏi bệnh nhân bị ngộ độc do ăn chè phát miễn phí - Ảnh: VNExpress Số người nhập viện là bị ngộ độc trung bình mới điều trị tại Trung tâm Y tế huyện, chưa kể các trường hợp nhẹ. Toàn bộ số người bị ngộ độc do ăn chè của bà Nguyễn Thị Ánh T. (44 tuổi, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới) nấu vào chiều 3/2. Đến sáng 4/2 (14 tháng giêng âm lịch), bà T. phát chè miễn phí cho người dân trong ấp (không rõ số lượng). Sau khi ăn chè, đến 23h, nhiều người có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn, sốt... được chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới cấp cứu.

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