Giỗ đầu bé V.A, một năm sau ngày mất, luật sư xúc động chia sẻ những đớn đau con gặp phải: nhất định đòi công lý đến cùng

Mặc dù đã có kết quả mức án phạt, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang mức án tử hình; bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (cha của nạn nhân bị bạo hành, tử vong) mức án 8 năm tù. Tuy nhiên, cho rằng hình phạt đối với Nguyễn Kim Trung Thái là quá nhẹ, không đúng với bản chất hành vi phạm tội nên gia đình bị hại đã làm đơn kháng cáo, đề nghị xử lý Thái tội giết người. Mới đây luật sư đã có chia sẻ về ngày giỗ đầu con đầy xúc động, mong đòi lại công bằng cho nạn nhân.

Theo Báo Tiền Phong, luật sư Nguyễn Anh Thơm là một trong 4 luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho bé gái 8 tuổi bị hành hạ dẫn đến tử vong tại một chung cư ở TP. Hồ Chí Minh. Là người trực tiếp theo sát vụ việc từ đầu đến cuối, luật sư không giấu được những sự bức xúc về hành vi của dì ghẻ và cha đẻ đã thực hiện với cháu bé.

Ngày 21/12/2021 (Ngày 18 tháng 11 Âm Lịch) là ngày tàn ác nhất lịch sử bởi chúng đã đang tâm sát hại một thiên thần nhỏ bé đáng yêu vô cùng. Xã hội sẽ không bao giờ quên được tội ác tàn độc mà chúng đã gây ra và sẽ luôn bên con trên con đường đòi lại công lý, công bằng cho con.

Phiên tòa sơ thẩm đã xét xử chúng nhưng hành trình đòi công lý cho con thì chưa thể kết thúc. Tội ác của chúng cần phải tiếp tục xử lý nghiêm minh thì mới tương xứng với tính chất, mức độ tàn ác mà chúng đã gây ra cho con và xã hội.

Ngày mai (Ngày 18 tháng 11 Âm Lịch) là ngày con mất đúng một năm. Trong suốt thời gian qua, mọi người vẫn luôn thương nhớ về con và chưa bao giờ xóa quên được những hình ảnh con bị chúng bạo hành dã man, tàn bạo suốt thời gian dài và kết quả là ngày 21/12/2021 con đã không thể chịu được đau đớn và trút hơi thở cuối cùng vào 19 giờ 30 phút cùng ngày.

Dù cho cách xa về không gian, thời gian nhưng Luật sư vẫn luôn nhớ về con và sẽ cùng mọi người đến thắp cho con một nén nhang ngày giỗ đầu để tạ lỗi vì đã không thể cứu giúp con trong căn phòng địa ngục.

Con hãy ngủ ngoan để cho những tội ác của chúng luôn phải thức trong sự trừng trị nghiêm minh của pháp luật.”

Luật sư bào chữa cho bị hại. Ảnh: Internet

Phía dưới, nhiều người tỏ ra bức xúc, đồng tình với luật sư và bày tỏ quan điểm:

- Thương bé V.A quá.

Cầu mong linh hồn con về cõi vĩnh hằng.

Kẻ hại con sẽ không thoát khỏi trừng trị.

- Tình cảm của Luật sư như nói lên bao nỗi niềm của nhân dân chúng ta dành cho bé. Thực sự sau 1 năm, tội ác đó chúng tôi vẫn trăn trở, không quên được. Quá nhẫn tâm và tàn ác đối với một đứa trẻ ngoan hiền và vô tội. Nỗi đau vẫn không thể nguôi ngoai được.

- Thương con vô cùng

- Thương con quá, mong con siêu thoát, tội ác phải được trừng trị, một ngày kinh hoàng đớn đau đối với con và cả cô độc nữa rồi con ra đi

- 1 năm qua nhanh mà nỗi đau ko suy giảm!

Trước đó, theo Báo Tuổi Trẻ, chiều 25/11, Toà Gia đình và Người chưa thành niên (TAND TP.HCM) tuyên tử hình bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, quê Gia Lai) về tội "Giết người" và 3 năm tù về tội "Hành hạ người khác", tổng hợp hình phạt là tử hình.

Đối với Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, quê TP HCM) 3 năm tù về tội "Hành hạ người khác" và 5 năm tù về tội "Che giấu tội phạm", tổng hợp hình phạt chung là 8 năm tù.

Cháu N.T.V.A. là con ruột của Nguyễn Kim Trung Thái và chị Nguyễn Thị Hạnh.

Tháng 8-2020, Thái và chị Hạnh ly hôn, Thái được quyền chăm sóc, nuôi dưỡng cháu A.

Hình ảnh cắt từ camera. Ảnh: Tiền Phong

Tháng 9-2020, Nguyễn Võ Quỳnh Trang đến sống chung như vợ chồng với Thái và cháu A. tại căn hộ ở quận Bình Thạnh.

Trong quá trình chung sống, Trang nhiều lần dùng tay, chân, cây gỗ, ống nối của máy hút bụi đánh đập, hành hạ dã man với cháu A. bằng nhiều cách thức khác nhau trong nhiều ngày, nhiều giờ.

Trang nhiều lần đánh cháu A. trong tình trạng không mặc quần áo, giơ hai tay lên cao...

Thái chứng kiến Trang đánh cháu A. nhưng không can ngăn mà còn nhiều lần cầm cây cùng Trang la mắng, đánh đập cháu A.

Ngày 22-12-2021, Thái đi làm còn cháu A. ở nhà với Trang để học online. Trang đã dùng cây gỗ đánh mạnh, liên tiếp vào người cháu A. Khi mỏi tay Trang đổi sang tay khác, mang bao tay đánh tiếp. Mặc dù lúc này cháu A. có rất nhiều vết thương khác. Khi cháu A. né tránh, Trang dùng dây trói hai tay chân cháu A. lại tiếp tục đánh. Khi cháu ngã xuống sàn, Trang tiếp tục đánh mạnh, liên tục vào cháu.

15h cùng ngày, Thái xem camera thấy Trang đánh cháu A. nên gọi điện bảo Trang đừng đánh nữa nhưng Trang vẫn tiếp tục. Đến 18h, cháu A. bất tỉnh.

Lúc này Thái đi làm về cùng Trang đưa cháu A. vào cấp cứu nhưng cháu đã chết trước khi đến bệnh viện do phù phổi cấp, sốc chấn thương.

Trong khi các bác sĩ cấp cứu, Thái đăng nhập vào camera trên điện thoại xóa hết dữ liệu. Hội đồng xét xử cho rằng hành vi của Thái và Trang là đối xử tàn ác đối với người lệ thuộc mình.

Cháu bé nhiều lần bị hành hạ. Ảnh: Tiền Phong

Cháu A. và Trang không có quan hệ huyết thống nhưng Trang lấy lý do dạy cháu học để đánh đập cháu.

Hành vi của Trang đủ yếu tố cấu thành tội giết người thuộc trường hợp vì động cơ đê hèn và có yếu tố côn đồ.

Trang phạm tội đối với người không thể tự vệ được, dùng thủ đoạn tàn ác, phạm tội 2 lần trở lên đối với tội hành hạ người khác.

Hành vi giết người của Trang là đặc biệt nghiêm trọng, gây đau đớn cho nạn nhân, quá tàn nhẫn, không còn nhân tính nên cần loại bỏ bị cáo vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội mới tương xứng.

Đối với Thái, bị cáo này không can ngăn, bỏ mặc mà còn chửi bới, đánh đập cháu A., đồng phạm giúp sức với Trang về tội hành hạ người khác.

Từ đó, hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Võ Quỳnh Trang mức án tử hình về tội giết người, 3 năm tù về tội hành hạ người khác, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Tuyên phạt Nguyễn Kim Trung Thái 3 năm tù về tội hành hạ người khác, 5 năm tù về tội che giấu tội phạm, tổng hợp hình phạt chung là 8 năm tù.