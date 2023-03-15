Giải cứu cụ bà 100 tuổi kẹt trong căn nhà bốc cháy ở TP.HCM

Xã hội 15/03/2023 09:30

Lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời cứu được cụ bà 100 tuổi, mắc kẹt trong căn nhà cấp 4 đang bốc cháy ra ngoài an toàn.

Theo thông tin từ Zing, vào hoảng 20h50 ngày 14/3, lửa bùng lên từ khu vực bếp căn nhà cấp 4 ở số 640 Phạm Văn Chiêu, phường 13, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Phát hiện cháy, người dân địa phương hô hoán và dùng vật dụng chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng bất thành. Lúc này, bên trong căn nhà có bà cụ 100 tuổi đang mắc kẹt.

Lực lượng dân quân phường 13 đã đến hiện trường, vào bên trong căn nhà đưa được cụ bà thoát ra ngoài.

Giải cứu cụ bà 100 tuổi kẹt trong căn nhà bốc cháy ở TP.HCM - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy - Ảnh: Báo Dân Trí
Giải cứu cụ bà 100 tuổi kẹt trong căn nhà bốc cháy ở TP.HCM - Ảnh 2
Cụ bà 100 tuổi được lực lượng chức năng giải cứu ra ngoài an toàn - Ảnh: Zing

 

Theo thông tin từ báo Dân Trí, đến 21h30 cùng ngày, hỏa hoạn được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy khiến một số tài sản trong căn nhà bị thiêu rụi.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, một số tài sản trong nhà bị hư hỏng. Qua điều tra ban đầu, công an xác định nguyên nhân là do đun bếp củi không cẩn thận gây cháy.

“Người trong nhà dùng củi để nấu ăn. Lửa cháy lan sang hệ thống điện gây ra vụ hỏa hoạn”, một nhân chứng chia sẻ.

 

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Người được xác minh có hành vi đè cháu bé để đút cơm là bà Nguyễn Thị Ngọc của Trung tâm giáo dục đặc biệt Tâm An (phường Đình Bảng, TP. Từ Sơn, Bắc Ninh).

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