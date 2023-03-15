Thót tim giải cứu 5 người mắc kẹt trong đám cháy ở Hà Nội

Vào tối ngày 14/3, đám cháy bùng phát từ phòng chứa vải của một căn thấp tầng trong khu đô thị Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải Phóng, vào khoảng 20h20 ngày 14/3, Công an quận Thanh Xuân nhận được tin báo cháy tại Tòa TT6.1B, khu đô thị Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai.

Sau 5 phút, 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường; đồng thời, phối hợp với Công an quận Hoàng Mai tiến hành các biện pháp chữa cháy, chống cháy lan.

Cảnh sát tiếp cận hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Tại hiện trường, đám cháy xuất phát từ phòng chứa vải tầng 1, buồng thang không có cửa ngăn khói, khói xâm lấn buồng thang lan lên các khu vực tầng trên; trong khi đó, một số người sinh sống ở trên các tầng cùng chạy lên ban công tầng 5 chờ lực lượng chức năng giải cứu.

Cùng thời điểm, lực lượng chữa cháy tiến hành dập lửa tại tầng 1; Công an quận Thanh Xuân và Hoàng Mai cùng phối hợp đưa những người trên tầng 5 thông qua thang bộ xuống vị trí an toàn rồi bàn giao cho lực lượng y tế và công an phường. Sau khoảng 5 phút, đám cháy cơ bản được dập tắt; thống kê ban đầu, diện tích cháy khoảng 7-10m2.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Sài Gòn và Giải Phóng

5 người được lực lượng chữa cháy giải cứu - Ảnh: Báo Sài Gòn và Giải Phóng

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, tổng cộng có năm người bị mắc kẹt đã được giải cứu thành công trong đám cháy. Vụ hỏa hoạn cũng nhanh chóng được dập tắt chỉ sau ít phút.

Điểm cháy được xác định xuất phát từ tầng 1, phòng chứa vải. Sau đó, khói từ đám cháy lan lên các tầng trên. Đây được xác định là loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Tầng 1 là phòng chứa vải, các tầng trên cho thuê phòng trọ, chủ nhà không ở cùng.

Nguyên nhân cháy hiện vẫn đang được điều tra.

16 tuổi biết mình là con nuôi, cô gái suy sụp, 35 năm sau mới thấu nội tình Có cơ hội tìm về với gia đình ruột thịt, nhưng Kim Cương vì giận dỗi nên đã khước từ. Để rồi đến khi đã ngoài 50 tuổi, chị mới được đoàn viên.

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