Bé gái ở Vĩnh Long chào đời cùng vòng tránh thai của mẹ

Xã hội 15/03/2023 06:25

Vợ chồng sản phụ N.T.C.T (32 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) cho biết đã kế hoạch hoá gia đình bằng phương pháp đặt vòng tránh thai sau khi chào đón con đầu lòng nhưng sau đó phát hiện mình mang thai.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào ngày 14/3, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long (TP Cần Thơ) cho biết; một bé gái vừa chào đời an toàn tại bệnh viện cùng với... vòng tránh thai của mẹ. Sản phụ 32 tuổi ở Vĩnh Long nhập viện dự sinh vào ngày 6/3 tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, với chẩn đoán con lần 2, thai 38 tuần ngôi đầu chuyển dạ sinh. Sau khoảng 45, sản phụ sinh thường. Bé gái nặng 3,5kg, an toàn, khỏe mạnh.

Điều vô cùng đặc biệt là trong quá trình đỡ sinh bé, các bác sĩ phát hiện vòng tránh thai của người mẹ nằm trong bánh nhau. Ekip bác sĩ và điều dưỡng đã lấy vòng tránh thai đặt vào tay của bé đang kề da với mẹ và chụp ảnh làm kỷ niệm. Sau 2 ngày sức khoẻ của sản phụ và bé ổn định, đã được xuất viện chờ tái khám theo lịch của bác sĩ.

Theo sản phụ, vợ chồng đã kế hoạch hoá gia đình bằng phương pháp đặt vòng tránh thai sau khi có con đầu lòng. Tuy nhiên, sau đó chị phát hiện mang thai nên rất lo lắng rằng vòng tránh thai có thể ảnh hưởng đến thai nhi và sức khỏe mẹ. Nhưng chị vẫn quyết định giữ thai lại và theo dõi thai kỳ tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long.

Bé gái ở Vĩnh Long chào đời cùng vòng tránh thai của mẹ - Ảnh 1
Bé gái chào đời an toàn, khỏe mạnh - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, BS CKI Đào Bích Chiền, Khoa Sản phụ - Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, cho biết theo thống kê, phụ nữ đặt vòng vẫn có trường hợp mang thai nhưng rất hiếm, chỉ xuất hiện với tỷ lệ 2% trên thế giới và không phải trường hợp nào như thế cũng đi đến kết cục thai kỳ an toàn, một số trường hợp có thể sẩy thai hoặc sanh non.

 

Thông tin từ gia đình cho biết chị T. từng đặt vòng tránh thai tại một cơ sở y tế. Cách đây khoảng 9 tháng, chị thấy chậm kinh nên đi khám, siêu âm thì phát hiện vòng đặt đúng vị trí nhưng thai vẫn làm tổ. Chị cùng gia đình quyết định giữ thai lại và theo dõi thai kỳ tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long.

Trao đổi với các bác sĩ, vợ chồng sản phụ T. cho biết đã kế hoạch hoá gia đình bằng phương pháp đặt vòng tránh thai sau khi chào đón con đầu lòng. Tuy nhiên, sau đó chị T. phát hiện mình mang thai.

Trong quá trình mang thai, sản phụ này lo lắng rằng vòng tránh thai sẽ ảnh hưởng đến thai nhi và sức khỏe chị. Trước khi chuyển dạ sinh, sản phụ sợ rằng nếu không tìm thấy vòng có thể phải phẫu thuật để lấy ra.

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Có cơ hội tìm về với gia đình ruột thịt, nhưng Kim Cương vì giận dỗi nên đã khước từ. Để rồi đến khi đã ngoài 50 tuổi, chị mới được đoàn viên.

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