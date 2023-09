Bé gái ở Vĩnh Long chào đời cùng vòng tránh thai của mẹ

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào ngày 14/3, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long (TP Cần Thơ) cho biết; một bé gái vừa chào đời an toàn tại bệnh viện cùng với... vòng tránh thai của mẹ. Sản phụ 32 tuổi ở Vĩnh Long nhập viện dự sinh vào ngày 6/3 tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, với chẩn đoán con lần 2, thai 38 tuần ngôi đầu chuyển dạ sinh. Sau khoảng 45, sản phụ sinh thường. Bé gái nặng 3,5kg, an toàn, khỏe mạnh.

Điều vô cùng đặc biệt là trong quá trình đỡ sinh bé, các bác sĩ phát hiện vòng tránh thai của người mẹ nằm trong bánh nhau. Ekip bác sĩ và điều dưỡng đã lấy vòng tránh thai đặt vào tay của bé đang kề da với mẹ và chụp ảnh làm kỷ niệm. Sau 2 ngày sức khoẻ của sản phụ và bé ổn định, đã được xuất viện chờ tái khám theo lịch của bác sĩ.