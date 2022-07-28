Giá xăng tiếp tục 'lao dốc' trong kỳ điều chỉnh ngày 1/8, liệu có thể về ngưỡng 23.000 đồng/lít?

Xã hội 28/07/2022 09:08

Theo nhận định của doanh nghiệp phân phối xăng dầu, kỳ điều chỉnh vào ngày 1/8 sắp tới, giá xăng dầu vẫn có xu hướng giảm do giá dầu thế giới hiện đang ở mức thấp.

Theo nhận định từ báo Lao động, trong phiên giao dịch đầu tuần, giá dầu WTI tăng 0,59 USD/thùng, tương ứng tăng 0,62%, lên mức 95,29 USD/thùng. Trong khi đó, dầu WTI hiện đang giao dịch ở ngưỡng 103,84 USD/thùng, tăng 0,59 USD/thùng, tương ứng tăng 0,62%. Sau khi lập hat-trick tuần giảm giá, thì trong phiên giao dịch đầu tuần, giá dầu đã bật tăng trở lại, dù dầu WTI chưa thể chạm mốc 100 USD/thùng.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore cập nhật đến gần đây tiếp tục giảm so với kỳ trước. Cụ thể, bình quân mỗi thùng xăng RON 92 (loại dùng pha chế xăng E5 RON 92) là 106,58 USD/thùng; mỗi thùng xăng RON 95 là 110.04 USD. Các loại dầu cũng cùng xu hướng giảm, dầu hoả là 128,94 USD/thùng, dầu diesel là 128,26 USD/thùng, dầu mazut là 485,00 USD/tấn.

"Những ngày gần đây, lo ngại về nguồn cung lại bị đẩy lên khi Mỹ và Phương Tây tiếp tục thắt chặt lệnh trừng phạt đối với Nga nên giá xăng dầu lại có xu hướng tăng trở lại. Tuy nhiên, xét dưới bình diện chung thì xu hướng giảm giá xăng dầu vẫn chiếm ưu thế" - Liên Bộ Công Thương - Tài chính nhận định.

Lãnh đạo một doanh nghiệp phân phối xăng dầu ở Hà Nội cho hay: "Hiện giá xăng RON95 dương từ 1.400 - 2.000 đồng mỗi lít, giá xăng E5RON92 dương từ 1.000 - 1.600 đồng mỗi lít, giá dầu DO dương từ 1.400 - 2.000 đồng mỗi lít. Nếu không trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu, giá xăng dầu sẽ giảm tương ứng. Tuy nhiên, xu thế này có thể sẽ có những thay đổi bởi kỳ điều hành kéo dài 10 ngày".

Từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu bán lẻ trong nước đã được điều chỉnh 19 lần, chủ yếu là tăng. Giá bán lẻ xăng dầu tăng cao gây tác động tiêu cực đến nền kinh tế do chi phí nguyên vật liệu, chi phí vận tải tăng.

Ngoài thuế bảo vệ môi trường đã 2 lần hạ, Chính phủ đang tính toán việc giảm các loại thuế tiêu thụ đặc biệt, VAT để trình tại kỳ họp Quốc hội gần nhất.

Theo các chuyên gia, việc cân nhắc giảm hai loại thuế này với xăng dầu cần làm sớm, chứ "không nên đợi" bởi giá xăng dầu neo ở mức cao, tăng trên 60% từ cuối năm ngoái, đang khiến các doanh nghiệp chật vật.

Giá xăng tiếp tục 'lao dốc' trong kỳ điều chỉnh ngày 1/8, liệu có thể về ngưỡng 23.000 đồng/lít? - Ảnh 1
Chuyên gia nhận định giá xăng có thể giảm vào kỳ điều chỉnh ngày 1/8 - Ảnh: báo Lao động

Chia sẻ thêm với VTC News, chuyên gia kinh tế - TS Bùi Trinh cho rằng vai trò của quỹ BOG với xăng dầu ngày càng mờ nhạt. Diễn biến thị trường gần đây cho thấy quỹ BOG không còn phù hợp, nên cân nhắc việc tiếp tục duy trì hay để giá xăng dầu được vận động hoàn toàn theo cơ chế thị trường.

Theo chuyên gia, cần thiết phải có nghiên cứu đánh giá lợi ích từ việc trích lập và thực hiện quỹ BOG trong suốt thời gian qua với nền kinh tế, người dân và doanh nghiệp. Ông Trinh nhấn mạnh: “Doanh nghiệp và người dân nếu không được lợi gì từ việc trích lập và chi sử dụng quỹ BOG thì không nên duy trì quỹ”.

Chuyên gia kinh tế, TS Vũ Đình Ánh - Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả (Bộ Tài chính) cũng cho rằng, quỹ BOG đã tồn tại được hơn mười năm, có những đóng góp nhất định đối với việc giảm bớt sự biến động của thị trường xăng dầu. Tuy vậy, thực tế cho thấy, vai trò của quỹ BOG chỉ được thể hiện khi giá xăng dầu biến động ở phạm vi hẹp, trong thời gian ngắn. Nếu giá xăng dầu biến động mạnh, tăng giảm trong thời gian dài thì quỹ BOG gần như “hết phép”.

“Tôi cho rằng có thể mạnh dạn bỏ Quỹ BOG với xăng dầu vì đến thời điểm này, duy trì quỹ không còn phù hợp, tác dụng can thiệp đến thị trường là rất nhỏ, không đáng kể” - chuyên gia Vũ Đình Ánh nói.

Nhà nước có thể điều tiết giá xăng dầu thông qua chính sách thuế, phí nhưng về dài hạn thì phải có cơ chế dự trữ quốc gia. Việc can thiệp bằng thuế, phí được áp dụng linh hoạt và có hiệu quả nhất định trong thời gian qua.

Tuy nhiên đã đến lúc Việt Nam cần đặt ra vấn đề dự trữ chiến lược, dự trữ quốc gia. Muốn thị trường xăng dầu phát triển bền vững, góp phần ngăn chặn đứt gãy nguồn cung xăng dầu thì không thể không có dự trữ quốc gia.

Ông Ánh cho biết thêm, hiện nay chúng ta gần như không có dự trữ chiến lược về xăng dầu mà chỉ là dự trữ lưu thông để đảm bảo nguồn cung không bị gián đoạn trong vài ngày hoặc vài chục ngày. Nhiệm vụ này do đầu mối cấp 1, tức các nhà nhập khẩu xăng dầu đảm nhiệm.

Bên cạnh đó, có một phần dự trữ tại các nhà máy lọc dầu, nhưng cũng chỉ trong thời gian ngắn hạn, chủ yếu liên quan việc kinh doanh.

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