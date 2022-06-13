NÓNG: Giá xăng dầu tăng mạnh lần thứ 6 liên tiếp, xô đổ mọi kỷ lục

Từ 15h ngày 13/6, mỗi lít xăng RON 95 tăng 800 đồng/lít lên 32.370 đồng mức cao nhất từ trước tới nay. Còn xăng E5 RON 92 tăng 800 đồng/lít lên mức giá 31.110 đồng/lít.

Ngày 13/6, báo Tiền Phong đưa tin, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tăng mạnh giá bán lẻ các mặt xăng, dầu. Theo đó, từ 15h hôm nay, xăng E5 RON 92 bán lẻ tăng 880 đồng/lít, lên mức 31.110 đồng/lít. Xăng RON 95 bán lẻ tăng 800 đồng/lít lên 32.370 đồng/lít, mức cao nhất từ trước tới nay.

Giá dầu diesel cũng tăng rất mạnh tăng cao hơn, ở mức 2.630 đồng/lít lên 29.020 đồng/lít, dầu hỏa tăng 2.490 đồng/lít lên 27.830 đồng/lít. Riêng dầu mazut giảm nhẹ về 20.350 đồng/kg.

Giá xăng dầu tăng mạnh vào kỳ điều hành chiều 13/6. Ảnh: Báo Chính Phủ

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ chi quỹ bình ổn với xăng là 100-200 đồng/lít, còn với các loại dầu là 300-400 đồng/lít. Như vậy, xăng đã có 6 phiên liên tiếp tăng giá, liên tục xô đổ kỷ lục đã lập trước đó, đưa mặt hàng này leo lên đỉnh mới.

Cơ quan quản lý không trích lập quỹ bình ổn đối với xăng mà chỉ sử dụng 100 đồng với xăng E5RON92 và 300 đồng/lít với xăng RON95, trong khi đó trích sử dụng quỹ bình ổn với các mặt hàng dầu ở mức 300 - 400 đồng/lít.

Cũng theo VnExpress cho biết, đây là lần tăng giá thứ sáu liên tiếp từ ngày 21/4 đến nay. Tổng cộng, xăng RON 95-III đắt thêm 5.060 đồng mỗi lít, còn E5 RON 92 thêm 4.640 đồng.

Các chuyên gia kinh tế cho biết, từ đầu năm đến nay trong nước đã trải qua hơn chục lần điều chỉnh tăng giá xăng, đẩy giá các loại hàng hóa khác lên cao, tăng áp lực lên lạm phát. Việc tiếp tục hạ thuế xăng dầu để ghìm mức tăng của mặt hàng được nhiều chuyên gia, đại biểu Quốc hội kiến nghị.

Trong khi đó, giá dầu thế giới vẫn được dự báo sẽ tiếp tục thiết lập kỷ lục mới khi nhu cầu ở Trung Quốc sắp phục hồi, làm khan hiếm hơn nữa thị trường dầu toàn cầu. Đặc biệt, Nga đổ quân vào Ukraine, trong khi đó, nước này và các nước phương Tây lại đưa ra hàng loạt trừng phạt với Moscow khiến nguồn cung dầu khó khăn hơn.

Theo phản ánh, hai năm dịch vừa qua, nhiều nhà máy lọc dầu trên khắp thế giới đã giảm công suất và các hạn chế đi lại đã kéo nhu cầu nhiên liệu xuống. Giờ đây, khi nhu cầu ngày càng về gần mức trước đại dịch, thì sự thiếu hụt công suất đang khiến thị trường trầm trọng hơn và góp phần làm tăng giá xăng.

Xăng dầu đồng loạt tăng giá từ chiều ngày 4/5 Từ 15h ngày 4/5, mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng 330 đồng, RON 95 tăng 440 đồng trong khi dầu diesel đắt thêm 180 đồng.

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