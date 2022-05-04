Xăng dầu đồng loạt tăng giá từ chiều ngày 4/5

Theo Dân Trí, liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương vừa tăng giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh hôm nay (4/5). Thời gian áp dụng là từ 15h.

Tại kỳ này, cơ quan điều hành trích quỹ bình ổn với xăng là 300 - 400 đồng mỗi lít, dầu hỏa là 119 đồng/lít còn dầu diesel là 100 đồng/lít; chi quỹ bình ổn đối với dầu mazut là 250 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, xăng E5 RON 92 có giá bán tối đa là 27.460 đồng/lít; RON 95 là 28.430 đồng/lít; dầu diesel 25.530 đồng/lít, dầu mazut là 21.560 đồng/kg.

Như vậy, giá xăng dầu đã tăng trở lại hai phiên liên tiếp sau nhiều lần giảm giá trước đó. Tại kỳ điều chỉnh gần đây nhất ngày 21/4, xăng E5 RON 92 tăng 660 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 680 đồng/lít. Còn mỗi lít dầu diesel tăng 970 đồng/lít, dầu hỏa tăng 800 đồng/lít, dầu mazut tăng 880 đồng/kg.

Tính chung từ đầu năm đến nay, sau 11 kỳ điều hành, 8 kỳ tăng giá, 3 kỳ giảm giá đã diễn ra. Theo dữ liệu Bộ Công Thương, giá bình quân một số mặt hàng thành phẩm xăng dầu thế giới (giao dịch trên thị trường Singapore) tại kỳ điều hành ngày 21/4 so với đầu năm 2022 biến động tăng từ 36,53% - 60,14% nhưng giá xăng dầu trong chỉ tăng từ 3.975 - 7.120 đồng/lít/kg (tùy loại xăng dầu), tương đương tăng từ 17,16% - 39,04%.

Xăng dầu tăng giá lần thứ hai liên tiếp sau nhiều phiên giảm - Ảnh minh họa: Internet

Theo Zing News, về nguồn cung trong nước, Bộ Công Thương cho biết theo báo cáo của Công ty TNHH lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP), hiện đơn vị này đã làm việc với Chi nhánh phân phối sản phẩm của Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (PVNDP) về khối lượng hàng cam kết bán trong quý II theo hợp đồng bao tiêu sản phẩm xăng dầu (FPOA).

Theo đó, sản lượng NSRP cam kết cung cấp cả quý II là 1,83 triệu m3, trong đó tháng 4 là 590.000 m3; tháng 5 là 630.000 m3; tháng 6 là 610.000 m3 (sản lượng này là sản lượng bao tiêu chính thức mang tính ràng buộc pháp lý với PVNDP).

"Tuy nhiên, việc thực hiện kế hoạch sản lượng trên phụ thuộc vào việc triển khai các giải pháp tài chính của NSRP. Hiện, Tập đoàn dầu khí quốc gia (PVN) đã ban hành Nghị quyết phê duyệt cơ chế thanh toán sớm FPOA đến hết tháng 5, do đó NSRP đã có đủ điều kiện để hoạt động ổn định đến cuối quý II", Bộ Công Thương đánh giá.

Để đảm bảo nguồn cung xăng dầu ổn định hơn, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo PVN khẩn trương làm việc, đàm phán với các bên có liên quan để sớm tự giải quyết dứt điểm các vấn đề nội tại trong liên doanh tại Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn.