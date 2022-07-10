Giá xăng có thể 'giảm sâu' hơn 3.000 đồng trong phiên điều hành ngày 11/7?

Xã hội 10/07/2022 08:12

Chu kỳ điều hành xăng dầu ngày 11/7 sẽ thay đổi vào 0h, thay vì 15h như thường lệ.

Theo báo Đại đoàn kết đưa tin, giá xăng dầu nhập đang hạ nhiệt khiến nhiều chuyên gia cho rằng, giá xăng trong nước có thể sẽ giảm mạnh vào phiên điều hành ngày 11/7. Đồng thời, vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) Trần Duy Đông cho biết, chu kỳ điều hành xăng dầu ngày 11/7 sẽ thay đổi vào 0h, thay vì 15h như thường lệ.

Hiện, giá dầu thô liên tiếp giảm, kéo theo giá xăng dầu thành phẩm cũng đang có xu hướng giảm mạnh. Nỗi lo suy thoái kinh tế, nhu cầu tiêu thụ giảm khiến giá dầu thế giới xuống mức thấp nhất trong 2 tháng. Việc giá xăng dầu nhập đang hạ nhiệt khiến người tiêu dùng trong nước có thể chờ đợt giảm giá tại phiên điều hành ngày 11/7 sắp tới sau nhiều phiên tăng liên tiếp gần đây.

Ngoài xu hướng giảm giá mạnh trên thế giới, người dùng cũng trông đợi vào việc hạ nhiệt xăng dầu sau Nghị quyết giảm thuế bảo vệ môi trường. Từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu bán lẻ trong nước đã được điều chỉnh 17 lần. Tính đến ngày 6/7, giá xăng E5 RON 92 là 30.891 đồng/lít; xăng RON 95 là 32.763 đồng/lít; dầu diesel 29.615 đồng/lít; dầu hỏa 28.353 đồng/lít và dầu mazut 19.722 đồng/kg.

Trước đó, ngày 6/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên bất thường đã xem xét, thông qua Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn với 100% thành viên tham gia biểu quyết tán thành.

Theo đó, thuế bảo vệ môi trường với xăng sẽ giảm thêm 1.000 đồng, với dầu là 500 - 700 đồng, áp dụng ngay ở kỳ điều chỉnh tuần sau (11/7).

Giá xăng có thể 'giảm sâu' hơn 3.000 đồng trong phiên điều hành ngày 11/7? - Ảnh 1
Giá xăng có thể giảm mạnh trong kỳ điều chỉnh ngày 11/7 - Ảnh: báo Giao thông

Trao đổi với Zingnews, lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối phía Nam cho biết đến ngày 8/7, giá xăng, dầu thành phẩm bình quân tại Singapore giảm mạnh về mức 119,81 USD/thùng với xăng RON 92 và 124,75 USD/thùng với xăng RON 95.

Do đó, nếu không tác động đến quỹ bình ổn giá, kỳ điều hành ngày 11/7, giá xăng có thể giảm tới 3.400-3.600 đồng/lít (đã bao gồm giảm thuế bảo vệ môi trường), giá dầu diesel cũng có thể giảm mạnh tới 3.000-3.200 đồng/lít.

Ngược lại, nếu cơ quan quản lý trích quỹ bình ổn, giá các mặt hàng này có thể giảm ít hơn khoảng 300-600 đồng/lít.

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Nếu không dùng Quỹ bình ổn, giá xăng trong nước có thể vẫn tăng 200-400 đồng một lít, trong bối cảnh ý tưởng giảm thuế để kìm giá vẫn đang ở giai đoạn "đề xuất".

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