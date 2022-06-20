Giá xăng tăng lần thứ 7 liên tiếp, tiến sát mốc 33.000 đồng/lít trong kỳ điều chỉnh ngày mai (21/6)

Nếu không dùng Quỹ bình ổn, giá xăng trong nước có thể vẫn tăng 200-400 đồng một lít, trong bối cảnh ý tưởng giảm thuế để kìm giá vẫn đang ở giai đoạn "đề xuất".

Theo VnExpress đưa tin, ngày mai (21/6) sẽ tới chu kỳ điều hành giá xăng dầu. Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá xăng bình quân trên thị trường Singapore đến ngày 15/6 tăng, với RON 92 giá là 151,6 USD một thùng, còn RON 95 là 158,1 USD một thùng. Giá dầu liên tục lập đỉnh mới lên tới trên 172 USD một thùng. Giá dầu thế giới tăng khá mạnh trong tuần nhưng các phiên 16-18/6 lại liên tục giảm mạnh nhất trong 4 tuần qua. Giá dầu thô Brent giao tháng 8 đã giảm 6,69 USD, tương đương 5,58%, xuống 113,12 USD một thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ giao tháng 7 giảm 8,03 USD, tương đương 6,83% xuống còn 109,6 USD một thùng.

Do đó, theo lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu ở TP.HCM, giá xăng có thể tăng 200-400 đồng nếu không sử dụng Quỹ bình ổn, còn dầu tăng 400-600 đồng một lít. Ngược lại, nếu nhà điều hành dùng Quỹ bình ổn, giá có thể đứng yên. Bộ Tài chính vừa đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng từ 2.000 đồng về 1.000 đồng - đây là mức thấp nhất trong khung thuế bảo vệ môi trường. Như vậy, tới tay người dùng, giá xăng sẽ giảm tương ứng 1.100 đồng mỗi lít (đã gồm VAT).

Tuy nhiên, nếu đề xuất này được thông qua, thuế môi trường với xăng chỉ có thể giảm từ đầu tháng 8 khi Nghị quyết đề xuất này có hiệu lực. Như vậy, giá xăng ở vài kỳ hành tới vẫn chưa thể hạ nhiệt nếu giá quốc tế không giảm đáng kể. Giá xăng ngày mai có thể tiếp tục tăng trong kỳ điều chỉnh ngày mai - Ảnh: Vietnamnet Theo thông tin của Vietnamnet, nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước sẽ có lần tăng thứ 7 liên tiếp. Tính từ đầu năm tới nay, trong tổng số 15 kỳ điều hành giá có tới 12 lần giá xăng tăng, chỉ 3 lần giảm. So với đầu năm, giá xăng RON 95 hiện tăng 8.494 đồng/lít; giá xăng E5 RON 92 tăng 7.951 đồng/lít lên mức 31.110 đồng/lít, mức cao nhất trong lịch sử. Trong kỳ điều hành gần nhất vào ngày 13/6, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã quyết định điều chỉnh tăng giá xăng dầu. Theo đó, giá xăng E5 tăng 880 đồng/lít, giá bán là 31.110 đồng/lít; giá xăng RON95 tăng 800 đồng/lít, giá bán là 32.370 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng tới 2.630 đồng/lít, giá bán là 29.020 đồng/lít. Giá dầu KO tăng 2.490 đồng/lít, giá bán là 27.830 đồng/lít. Giá dầu FO giảm 550 đồng/kg, giá bán là 20.350 đồng/kg.

NÓNG: Giá xăng dầu tăng mạnh lần thứ 6 liên tiếp, xô đổ mọi kỷ lục Từ 15h ngày 13/6, mỗi lít xăng RON 95 tăng 800 đồng/lít lên 32.370 đồng mức cao nhất từ trước tới nay. Còn xăng E5 RON 92 tăng 800 đồng/lít lên mức giá 31.110 đồng/lít.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-xang-tang-lan-thu-7-lien-tiep-tien-sat-moc-33000-dong-lit-trong-ky-dieu-chinh-ngay-mai-21-6-477647.html