Giá xăng tiếp tục 'lên dốc' vào kỳ điều chỉnh ngày mai (21/5), vượt luôn mức 30.000 đồng/lít?

Xã hội 20/05/2022 08:24

Dự báo giá xăng trong nước sẽ tiếp tục tăng trong kỳ điều chỉnh giá ngày 21/5 và vượt mức 30.000 đồng/lít.

Theo Vietnamnet đưa tin, ngày mai (21/5) là đến kỳ điều chỉnh giá xăng, dầu trong nước. Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy giá xăng bán lẻ trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 17/5 tăng mạnh so với kỳ tính giá trước. Cụ thể, giá xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 có giá bình quân tới 146,3 USD/thùng. Còn xăng RON 95 là 150,3 USD/thùng.

Trên thị trường thế giới, giá xăng dầu bình quân vẫn tăng so với chu kỳ trước. Giá dầu thô trong mấy ngày vừa qua được giao dịch quanh ngưỡng 110 USD/thùng sau khi xuất hiện thông tin Ủy ban châu Âu đề xuất các bước thực hiện lệnh cấm nhập khẩu dầu từ Nga.

Lúc 6h27' hôm nay (ngày 20/5, giờ Việt Nam), giá dầu WTI ở ngưỡng 111,4 USD/thùng, còn giá dầu thô Brent giao tháng 7 tăng 2,69%, lên mức giá 112 USD/thùng.

Các chuyên gia cho rằng, giá dầu sẽ tăng mạnh trở lại khi Trung Quốc cho mở cửa lại thành phố Thượng Hải sau giai đoạn chống dịch nghiêm ngặt. Điều này thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ dầu tăng mạnh.

Giá xăng tiếp tục 'lên dốc' vào kỳ điều chỉnh ngày mai (21/5), vượt luôn mức 30.000 đồng/lít? - Ảnh 1
Giá xăng bán lẻ trong nước có thể tăng lần thứ tư liên tiếp do giá dầu thế giới gần đây tiếp tục tăng cao - Ảnh: Doanh nhân Việt Nam

Trước tình hình này, theo thông tin của VTC news, lãnh đạo một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, việc giá dầu thế giới tiếp tục tăng nóng sẽ đẩy giá xăng thành phẩm lên cao, khiến giá bán lẻ xăng dầu trong nước tiếp tục tăng. Theo đó, trong kỳ điều hành này, xăng khó tránh khỏi tăng giá.

“Mức tăng bao nhiêu phụ thuộc vào việc cơ quan quản lý trích lập hoặc chi sử dụng quỹ bình ổn giá ra sao nhưng giá xăng dầu sẽ vượt 30.000 đồng mỗi lít” - vị này nói.

Trước đó, trong kỳ điều hành ngày 11/5, Liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá xăng dầu theo hướng tăng tất cả các mặt hàng xăng. Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 1.491 đồng/lít, giá bán lẻ là 28.959 đồng/lít; xăng RON95 tăng 1.554 đồng/lít, giá bán ra không cao hơn 29.988 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel tăng 1.120 đồng/lít, bán ra 26.650 đồng/lít. Dầu hỏa tăng 1.340 đồng/lít, bán ra 25.168 đồng/lít. Riêng dầu mazut giữ nguyên giá, bán ra không cao hơn 21.560 đồng/kg (ổn định so với giá bán hiện hành).

Nhà điều hành thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng E5 RON92 ở mức 100 đồng/lít (kỳ trước là 300 đồng/lít) và RON95 ở mức 100 đồng/lít (kỳ trước là 400 đồng/lít), dầu diesel ở mức 100 đồng/lít, dầu hỏa ngừng trích lập (kỳ trước là 119 đồng/lít) và dầu mazut tiếp tục không trích lập.

Thực hiện chi Quỹ BOG đối với dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít (kỳ trước không chi), dầu madut ở mức 33 đồng/kg (kỳ trước không chi), các mặt hàng xăng dầu khác không chi.

Giá xăng 'tăng' cao kỷ lục trong hôm nay (11/5), gần chạm mốc 30.000 đồng/lít

Giá xăng 'tăng' cao kỷ lục trong hôm nay (11/5), gần chạm mốc 30.000 đồng/lít

Giá xăng trong nước từ 15h ngày 11/5, mỗi lít xăng RON 95 tăng 1.550, đưa giá xăng RON 95 gần chạm mốc 30.000 đồng/lít.

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