Giá xăng 'tăng' cao kỷ lục trong hôm nay (11/5), gần chạm mốc 30.000 đồng/lít

Xã hội 11/05/2022 17:08

Giá xăng trong nước từ 15h ngày 11/5, mỗi lít xăng RON 95 tăng 1.550, đưa giá xăng RON 95 gần chạm mốc 30.000 đồng/lít.

Nguồn tin từ báo Sức Khỏe và Đời Sống, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tăng giá xăng dầu trong kỳ điều hành ngày 11/5. Theo đó giá xăng trong nước từ 15h ngày 11/5, mỗi lít xăng RON 95 tăng 1.550, đưa giá xăng RON 95 gần chạm mốc 30.000 đồng/lít.

Giá xăng 'tăng' cao kỷ lục trong hôm nay (11/5), gần chạm mốc 30.000 đồng/lít - Ảnh 1
Giá xăng gần chạm mốc 30.000 đồng/lít - Ảnh: báo Tuổi Trẻ

 

Theo dữ liệu của Bộ Công Thương cập nhật đến ngày 6/5, giá xăng thành phẩm trên thị trường Singapore có xu hướng tăng cao.

Xăng RON 92 (dùng để pha chế xăng E5 RON 92) có giá bình quân ở chu kỳ mới là 138 USD/thùng. Còn xăng RON 95 là khoảng 141 USD/thùng. Trong khi đó, dầu diesel đã vượt mốc 156 USD/thùng, dầu hỏa tiến sát mốc 150 USD/thùng.

Cụ thể, giá xăng E5 là 28.950 đồng/lít, tăng 1.490 đồng/lít so với kỳ điều hành lần trước.

Giá xăng RON95 là 29.980 đồng/lít, tăng 1.550 đồng/lít. Đây là mức giá cao nhất của xăng RON95 từ trước đến nay.

Dầu hỏa là 25.160 đồng một lít, tăng 1.340 đồng. Dầu diesel là 26.650 đồng một lít, tăng 1.120 đồng. Riêng dầu madut giữ nguyên giá bán, là 21.560 đồng một kg.

Dẫn nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ, Liên bộ Công thương - Tài chính tiếp tục không chi sử dụng quỹ bình ổn giá với hầu hết các mặt hàng trong bối cảnh một số doanh nghiệp lớn vẫn đang âm quỹ. Riêng dầu hỏa chi sử dụng quỹ là 330 đồng/lít. Trong khi đó, cơ quan điều hành tiếp tục trích lập quỹ bình ổn với các mặt hàng xăng dầu khác.

Như vậy sau 8 lần tăng liên tục và 3 phiên giảm, giá xăng dầu tiếp tục tăng trở lại. Trong năm nay giá xăng dầu liên tục tăng và có mức tăng cao nhất trong 8 năm trở lại đây, kể từ tháng 7/2014.

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Giá xăng trong nước dự kiến tiếp tục tăng tại kỳ điều hành ngày 11/5, theo đà tăng mạnh của giá dầu thế giới.

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