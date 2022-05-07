Vào trưa ngày 7/5, lãnh đạo Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) cho biết, nghi phạm P. V. Ch (SN 1986) đã tưới xăng vào phòng ngủ rồi châm lửa đốt, khiến 2 vợ chồng và bố đẻ vào ứng cứu bị thương nặng.

Theo tohong tin chia sẻ từ VTC News, vào trưa ngày 7/5, lãnh đạo Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) cho biết, đơn vị vừa hoàn tất hồ sơ ban đầu, chuyển Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương thụ lý điều tra làm rõ vụ cháy khiến 3 người bị bỏng nặng xảy ra tại xã Bình Dân, huyện Kim Thành.

Trước đó, theo báo cáo của UBND xã Bình Dân (Kim Thành, Hải Dương), khoảng 14h20’ ngày 6/5, tại nhà anh Phan Văn Chúc (SN 1986, ở thôn Phong Nội, xã Bình Dân, huyện Kim Thành) xảy ra vụ cháy làm 3 người bị thương.

Nạn nhân được sơ cứu sau vụ cháy - Ảnh: VTC News

Theo điều tra ban đầu, theo VOV đưa tin, nguyên nhân được nghi là do mâu thuẫn gia đình, anh Phan Văn C. đã dùng xăng tưới vào phòng ngủ của 2 vợ chồng rồi đóng cửa và bất ngờ châm lửa đốt. Vào thời điểm này, chị N.T.L. cũng ở trong phòng nên vô cùng hoảng loạn, đập cửa kêu cứu thì được ông P.V.H. (bố chồng) nghe thấy nhanh chóng tìm cách phá cửa và cùng người dân đưa 2 vợ chồng ra ngoài, sơ cứu.

Mặc dù thoát khỏi đám cháy nhưng anh C., chị L., và ông H. bị thương được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu; tiếp đó cả 3 người được chuyển đến Viện Bỏng Quốc gia điều trị.

Theo cơ quan chức năng cho biết, vợ chồng anh Chúc làm nông nghiệp tại địa phương, có 3 con nhỏ. Gia đình có đầm ao nuôi thuỷ sản, kinh tế ổn định. Bản thân anh Chúc là người hiền lành. Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ.

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