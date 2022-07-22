Danh tính những người này gồm: Hà Văn Tấn (50 tuổi), Nguyễn Thành Luyến (36 tuổi), Trần Theo (55 tuổi) và Trần Văn Thanh (54 tuổi, cùng ở TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận). Trong đó, sức khoẻ ông Thanh suy kiệt không thể tự đi lại, buộc phải dùng cáng và lên xe cấp cứu đưa thẳng đến Bệnh viện. Ba ngư dân còn lại được bàn giao cho Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận.

Theo Tiền Phong, chiều ngày 21/7, tàu Cảnh sát biển (CSB) 7011 đã đưa 4 ngư dân Bình Thuận (trôi dạt 9 ngày đêm trên thuyền thúng sau khi tàu cá Bình Thuận BTh 97478 TS bị chìm) về cảng của Hải đoàn 32 thuộc Cảnh sát biển Vùng 3, đóng tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Hai thuyền thúng này thả trôi nhưng vẫn bám sát nhau. Trong giai đoạn thả trôi, 2 thuyền thúng thấy một tàu có ánh sáng nên bơi đến và lạc nhau. Trong thời gian lênh đênh trên biển, 3 người trên thuyền thúng của ông đã kiệt sức không thể sống sót.

Ông Trần Theo kể lại, ngày 10/7 vừa qua, khi tàu của ông đi đánh bắt ngư trường Trường Sa đang trên đường về bờ thì bất ngờ gặp sóng to, gió giật, nước ngập làm tàu chìm rất nhanh. Toàn bộ ngư dân chỉ kịp lên 2 thuyền thúng, 1 thuyền thúng 7 người của nhóm ông Theo và 1 thúng 8 người.

Theo báo Lao Động, khuya ngày 21/7, xe của đoàn công tác Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận chở 3 thuyền viên từ tỉnh Khánh Hòa về đến Bình Thuận trong sự chờ đón của nhiều người thân, hàng xóm.

Người thân, láng giềng đứng từ đầu đường đón các nạn nhân trở về - Ảnh: Người Lao Động

Gần 23 giờ, đoàn xe chở 3 thuyền viên có mặt tại TP Phan Thiết sau hành trình hơn 200km. Người thân, láng giềng đứng từ đầu đường đón anh Nguyễn Thành Luyến - người phải tự tay cột bó 2 thi thể của người thân trên chiếc thúng để thả lại biển. Vừa về đến nhà, anh Luyến nức nở thắp nén nhang cho anh ruột Nguyễn Thành Lãng. Anh Lãng tử vong ngày 15/7 khi kiệt sức trên chiếc thúng, và được em trai là anh Luyến bó cột thi thể, để lại dưới biển.

Anh Luyến nức nở thắp nén nhang cho anh ruột Nguyễn Thành Lãng - Ảnh: Người Lao Động

Ông Nguyễn Thanh Là (phường Phú Tài, TP Phan Thiết) không nói nên lời. Chuyến biển định mệnh này, ông có 3 người con ruột và một em trai tham gia. Hiện chỉ có mình anh Nguyễn Thanh Luyến còn sống trở về. Người em trai của ông Là là Nguyễn Thành Lương và con trai Nguyễn Thành Lãng nằm trong 3 thi thể được các lao động bó cột, để lại dưới biển. Người con khác trong chuyến biển này là anh Nguyễn Thành La đi trên chiếc thúng 8 người còn lại hiện chưa rõ tung tích.

Gia đình xót xa khi cùng lúc mất nhiều người thân - Ảnh: Người Lao Động

Tại nhà anh Hà Văn Tấn, một trong 4 ngư dân được cứu sống, nằm trong con hẻm thuộc khu phố 5, phường Phú Tài, nhiều người cũng đến hỏi thăm tình hình.

Tại nhà anh Hà Văn Tấn, một trong 4 ngư dân được cứu sống - Ảnh: Người Lao Động

Theo Tổ Quốc, trước đó, tàu cá BTh97478 TS tàu gặp sự cố, bị mất liên lạc vùng biển Trường Sa - DK1 vào ngày 10/7. Đến 13 giờ 10’ ngày 19/7, tàu cá BĐ 96935 TS báo trên tần số 7903KHz đã vớt được bốn người còn sống trên thúng của tàu BTh 97478 TS.

Bốn thuyền viên này được cứu tại tọa độ: 10o31N – 113o04E cách Đông đảo Phú Quý 248 hải lý; cách vị trí nhận biết cuối cùng của tàu bị nạn 242 hải lý (gần 450km) về phía Đông Bắc. Ngoài 4 người được cứu, còn 11 thuyền viên trên thuyền thúng đang mất tích trong đó 3 người được xác định đã kiệt sức, tử vong.

Hiện, lực lượng chức năng đã điều 11 tàu, một máy bay tham gia tìm kiếm những ngư dân đang còn mất tích.