Cơ quan chức năng Quảng Nam mới đây đã có quyết định khởi tố vụ tai nạn chìm ca nô trên vùng biển Cửa Đại khiến 17 người chết.

Theo Zing News, ngày 7/7, tại cuộc họp báo của UBND tỉnh Quảng Nam về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, đại diện Công an tỉnh này cho hay cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Theo đại diện Công an tỉnh Quảng Nam, sau khi khởi tố vụ án, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ những sai phạm của tổ chức, cá nhân có liên quan để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ chìm ca nô ở biển Cửa Đại khiến 17 du khách tử vong - Ảnh: VietNamNet

Theo VietNamNet, trước đó, vào lúc 9h45 ngày 26/2, ca nô QNa 1152 chở 38 người (35 hành khách và 3 lái ca nô) xuất phát từ Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Đại đi tham quan tại đảo Cù Lao Chàm (TP Hội An).

Đến 13h45 cùng ngày, ca nô trên chở 39 người (36 hành khách và 3 lái ca nô) xuất bến thủy nội địa Cù Lao Chàm vào bến Cửa Đại. Sau khoảng 30 phút trên biển, ca bị chìm khi còn cách bờ khoảng 1,5 hải lý về hướng Đông.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều động 6 ca nô và 60 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường, cùng với đó, phối hợp 5 ca nô chở khách khác đang chạy vào bờ và 10 ca nô của doanh nghiệp trong bờ đến cứu vớt các nạn nhân...

Vụ tai nạn kể trên đã làm 17 người thiệt mạng. Sau đó, Công an tỉnh Quảng Nam đã lấy lời khai, xét nghiệm ma túy đối với thuyền trưởng điều khiển ca nô bị chìm để phục vụ công tác điều tra.

Thông tin từ UBND tỉnh này, trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 73 vụ tai nạn giao thông, chết 67 người, bị thương 71 người. So với cùng kỳ năm 2021, tai nạn giao thông giảm 17 vụ, tăng 3 người chết, tăng 12 người bị thương; Tai nạn giao thông đường thủy nội địa 1 vụ đặc biệt nghiêm trọng tại tuyến Hội An - Cù Lao Chàm, làm chết 17 người, bị thương 22 người.

Hiện trường vụ lật cano ở Hội An: Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tích cực tìm kiếm, vẫn còn 4 nạn nhân mất tích Đến 18h ngày 26/2, hơn 500 người gồm người dân, công an, lực lượng biên phòng và Quân khu V đang tiếp tục tìm kiếm 4 nạn nhân mất tích trong vụ lật cano trên biển Cửa Đại, TP Hội An, Quảng Nam.

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