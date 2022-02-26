Hiện trường vụ lật cano ở Hội An: Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tích cực tìm kiếm, vẫn còn 4 nạn nhân mất tích

Xã hội 26/02/2022 19:11

Đến 18h ngày 26/2, hơn 500 người gồm người dân, công an, lực lượng biên phòng và Quân khu V đang tiếp tục tìm kiếm 4 nạn nhân mất tích trong vụ lật cano trên biển Cửa Đại, TP Hội An, Quảng Nam.

Theo nguồn tin từ Zing News, đến 18h ngày 26/2, hơn 500 người gồm người dân, công an, lực lượng biên phòng và Quân khu V đang tiếp tục tìm kiếm 4 nạn nhân mất tích trong vụ chìm cano trên biển Cửa Đại, TP Hội An, Quảng Nam.

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Người dân phối hợp tìm kiếm - Ảnh: Zing news

Nhiều xe cứu thương được điều động đến khu vực bến tàu Cửa Đại túc trực, sẵn sàng đưa nạn nhân đến viện. Các nạn nhân bị thương được đưa đến 2 bệnh viện tại TP Hội An để cứu chữa.

Như đã đưa tin trước đó, theo chia sẻ thông tin từ Dân Trí, tàu gặp nạn mang BKS QNa-1152 do ông Lê Sen làm thuyền trưởng thuộc Công ty du lịch Phương Đông (tại Hội An) đưa khách tham quan du lịch xã đảo Cù Lao Chàm.

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Đến nay, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân - Ảnh: Zing News

Sự việc xảy ra vào khoảng 13h chiều ngày 26/2. Cụ thể, một chiếc cano mang tên Phương Đông (chưa rõ số hiệu, người điều khiển) chở khoảng 39 người, trong đó có 36 hành khách, từ đảo Cù Lao Chàm về đất liền thuộc thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Khi cách cảng Cửa Đại khoảng hơn 1km thì bất ngờ con tàu này bị sóng đánh chìm, lật úp khiến toàn bộ hành khách rơi xuống biển.

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Lực lượng chức năng đưa các nạn nhân vào bờ - Ảnh: Tuổi Trẻ

Báo Pháp luật TP.HCM thông tin thêm, ngay khi nhận được tin báo, Đại tá Nguyễn Quang Nam – Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Nam đang trực tiếp chỉ huy công tác cứu nạn tại hiện trường cho hay Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã điều động 35 cán bộ chiến sĩ của Đồn Biên phòng Cửa Đại, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm cùng 6 ca nô và nhiều tàu cá của ngư dân, tàu du lịch của các doanh nghiệp tham gia tìm kiếm cứu nạn.

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Xe cứu thương túc trực tại hiện trường chờ hỗ trợ cấp cứu nạn nhân - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo VnExpress đưa tin, tai nạn xảy ra ở vùng biển đang chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Liên tục một tuần này, bắc Biển Đông (gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Bình định đến Cà Mau và phía tây của nam Biển Đông liên tục có gió mạnh cấp 6-7. Biển động, sóng biển cao 2-3m. 

NÓNG: Chìm cano chở hơn 35 người ở biển Cửa Đại, có cả phụ nữ và trẻ em, ít nhất đã có 5 người tử vong

NÓNG: Chìm cano chở hơn 35 người ở biển Cửa Đại, có cả phụ nữ và trẻ em, ít nhất đã có 5 người tử vong

Chiếc cano chở khách bị chìm ở khu vực biển Cửa Đại có chở theo nhiều người, nhiều khả năng "có thương vong", trên ca nô có khoảng hơn 35 người.

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