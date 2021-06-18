Du học sinh Lào ở trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh lội ruộng 'trốn' khỏi vùng cách ly

Xã hội 18/06/2021 11:40

2 sinh viên quốc tịch Lào đã lội ruộng trốn khỏi vùng cách ly để đi nhận hàng. Đáng chú ý, cả 2 đều là sinh viên trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh.

Theo thông tin từ tạp chí Văn hóa và Phát triển, công an TP.Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) vừa lập hồ sơ xử lý 3 trường hợp không chấp hành biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Theo đó, vào hồi 8h50 ngày 17/6, tại khu vực ruộng thuộc TDP Tân Tiến (Phường Thạch Linh, TP.Hà Tĩnh), trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, lực lượng Công an phường đã phát hiện 2 trường hợp lội ruộng ra khỏi vùng phong tỏa là V.S. (SN 2000) và S.K. (SN 2000), cả 2 trường hợp đều có quốc tịch Lào, là sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh.

Ngay khi phát hiện, lực lượng chức năng đã yêu cầu 2 đối tượng dừng ngay hành vi vi phạm. Đồng thời lực lượng làm nhiệm vụ mời 2 đối tượng này về trụ sở để làm việc. Tại Công an phường Thạch Linh, hai đối tượng khai nhận trốn khỏi vùng cách ly để đi nhận hàng. 

cach ly 1
2 sinh viên Lào tại cơ quan công an - Ảnh: Văn hóa và Phát triển

Sau đó, vào hồi 10h30 cùng ngày, Công an phường Đại Nài phối hợp với Tổ kiểm soát phòng chống dịch tại chốt Cầu Phủ phát hiện và bắt giữ một người đàn ông đang có hành vi dùng thuyền chèo qua sông Phủ để sang bên kia bờ. Sau khi bị bắt giữ, người đàn ông khai nhận là T.N.H. (SN 1966, trú tại Khối phố 4, phường Đại Nài, TP.Hà Tĩnh), khi đang đi dọc bờ sông thấy thuyền của người dân nên nảy sinh ý định chèo qua sông Phủ vào địa phận xã Thạch Bình để đi thăm người thân.

Hiện, lực lượng Công an TP.Hà Tĩnh đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý đối với 3 trường hợp nói trên theo đúng quy định của pháp luật.

Tây Ninh: Thông báo khẩn truy tìm nam thanh niên bỏ trốn khỏi khu cách ly

Tây Ninh: Thông báo khẩn truy tìm nam thanh niên bỏ trốn khỏi khu cách ly

Hôm nay 7/6, Sở Y tế Tây Ninh đã ra thông báo khẩn truy tìm nam thanh niên trốn khỏi khu cách ly. Được biết nam thanh niên này là người nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Tây Ninh.

Xem thêm
Từ khóa:   sinh viên Lào trốn cách ly cách ly lội ruộng trốn khỏi khu cách ly

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 2 giờ 48 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 3 giờ 18 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 3 giờ 38 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 48 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 4 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1