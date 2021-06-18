Du học sinh Lào ở trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh lội ruộng 'trốn' khỏi vùng cách ly

2 sinh viên quốc tịch Lào đã lội ruộng trốn khỏi vùng cách ly để đi nhận hàng. Đáng chú ý, cả 2 đều là sinh viên trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh.

Theo thông tin từ tạp chí Văn hóa và Phát triển, công an TP.Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) vừa lập hồ sơ xử lý 3 trường hợp không chấp hành biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Theo đó, vào hồi 8h50 ngày 17/6, tại khu vực ruộng thuộc TDP Tân Tiến (Phường Thạch Linh, TP.Hà Tĩnh), trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, lực lượng Công an phường đã phát hiện 2 trường hợp lội ruộng ra khỏi vùng phong tỏa là V.S. (SN 2000) và S.K. (SN 2000), cả 2 trường hợp đều có quốc tịch Lào, là sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh.

Ngay khi phát hiện, lực lượng chức năng đã yêu cầu 2 đối tượng dừng ngay hành vi vi phạm. Đồng thời lực lượng làm nhiệm vụ mời 2 đối tượng này về trụ sở để làm việc. Tại Công an phường Thạch Linh, hai đối tượng khai nhận trốn khỏi vùng cách ly để đi nhận hàng.

2 sinh viên Lào tại cơ quan công an - Ảnh: Văn hóa và Phát triển

Sau đó, vào hồi 10h30 cùng ngày, Công an phường Đại Nài phối hợp với Tổ kiểm soát phòng chống dịch tại chốt Cầu Phủ phát hiện và bắt giữ một người đàn ông đang có hành vi dùng thuyền chèo qua sông Phủ để sang bên kia bờ. Sau khi bị bắt giữ, người đàn ông khai nhận là T.N.H. (SN 1966, trú tại Khối phố 4, phường Đại Nài, TP.Hà Tĩnh), khi đang đi dọc bờ sông thấy thuyền của người dân nên nảy sinh ý định chèo qua sông Phủ vào địa phận xã Thạch Bình để đi thăm người thân.

Hiện, lực lượng Công an TP.Hà Tĩnh đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý đối với 3 trường hợp nói trên theo đúng quy định của pháp luật.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/du-hoc-sinh-lao-o-truong-cao-dang-y-te-ha-tinh-loi-ruong-tron-khoi-vung-cach-ly-409268.html