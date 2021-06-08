Thừa Thiên - Huế: 8 người nằm trong thùng xe tải để trốn cách ly y tế

Xã hội 08/06/2021 15:13

Do sợ phải cách ly y tế, 8 người đàn ông đã trốn trong thùng xe tải để qua mắt cán bộ trạm kiểm soát.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 7/6, trong quá trình kiểm tra các phương tiện lưu thông trên tuyến QL 49B (đoạn qua xã Điền Hương, huyện Phong Điền), lực lượng chức năng phát hiện xe tải BKS 75C – 031.** do tài xế M.V.M. (SN 1985, trú huyện Phú Vang) có nhiều nghi vấn.

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Những người này trốn trong thùng xe vì sợ bị cách ly y tế - Ảnh: VietNamNet

Lực lượng liên ngành lập tức yêu cầu tài xế M. dừng phương tiện, kiểm tra xe. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong thùng xe có 8 người đang nằm giữa các máy móc, hàng hóa. Những người này khai nhận, họ xuất phát từ Nam Định và đang trên đường trở về TT-Huế. Vì sợ vào địa bàn phải thực hiện khai báo và áp dụng biện pháp cách ly y tế, những người này được tài xế cho trốn trong thùng xe tải để qua mặt chốt kiểm soát y tế.

Vụ việc đang được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Phong Điền tiếp nhận, xử lí theo quy định.

Tây Ninh: Thông báo khẩn truy tìm nam thanh niên bỏ trốn khỏi khu cách ly

Tây Ninh: Thông báo khẩn truy tìm nam thanh niên bỏ trốn khỏi khu cách ly

Hôm nay 7/6, Sở Y tế Tây Ninh đã ra thông báo khẩn truy tìm nam thanh niên trốn khỏi khu cách ly. Được biết nam thanh niên này là người nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Tây Ninh.

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